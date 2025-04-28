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基檢偵辦罷綠議員涉嫌偽造文書 搜索國民黨部已3小時
基隆地檢署偵辦連署罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪，涉嫌偽造文書案，今天上午指揮市調站兩起罷免案領銜人紀文荃、游正義，另前往國民黨基隆市黨部搜索。到了下午1時，檢調人員已進入市黨部3小時，仍在過濾電腦等相關資料。
民進黨發動立委大罷免，基隆市公民團體「基隆絕沛」號召罷免林沛祥。國民黨基隆市黨部2月17日成立反罷免行動中心，成立連署站，號召罷免民進黨議員，並在3月18日與民團基隆公共事務學會共同宣示「以罷制罷，以戰止戰」，鎖定民進黨市議員鄭文婷和張之豪為罷免對象。
鄭文婷今天說，2月下旬她就提告，已經有一段時間，檢調單位應該已經做了相當的查證，才會在今天發動強制處分權。司法機關搜索完之後，一定會將相關人等請到檢察機關，或者調查單位去製作筆錄。
鄭文婷認為，「死亡連署」是非常確定的，相信她提供給檢察官的告發證據裡面，有非常清楚的記載。他們（罷免方）要依法來向檢調單位說明，如果認為有冤屈，當然可以提出相關的證據來證明，「這些往生者是怎樣託夢給他們，或者是怎麼樣觀落陰去看到的。」
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