基檢偵辦罷綠議員涉嫌偽造文書 搜索國民黨部已3小時

基隆地檢署偵辦連署罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪，涉嫌偽造文書案，今天上午指揮市調站兩起罷免案領銜人紀文荃、游正義，另前往國民黨基隆市黨部搜索。到了下午1時，檢調人員已進入市黨部3小時，仍在過濾電腦等相關資料。

民進黨發動立委大罷免，基隆市公民團體「基隆絕沛」號召罷免林沛祥。國民黨基隆市黨部2月17日成立反罷免行動中心，成立連署站，號召罷免民進黨議員，並在3月18日與民團基隆公共事務學會共同宣示「以罷制罷，以戰止戰」，鎖定民進黨市議員鄭文婷和張之豪為罷免對象。

鄭文婷今天說，2月下旬她就提告，已經有一段時間，檢調單位應該已經做了相當的查證，才會在今天發動強制處分權。司法機關搜索完之後，一定會將相關人等請到檢察機關，或者調查單位去製作筆錄。