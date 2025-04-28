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檢調搜索新北藍黨部 藍議會黨團批：赤裸裸政治操作

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
檢調持續偵查虛假罷免案，針對罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，今天上午檢調再度出動搜索國民黨新北市黨部。記者許正宏／攝影
檢調持續偵查虛假罷免案，針對罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，今天上午檢調再度出動搜索國民黨新北市黨部。記者許正宏／攝影

國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇等3人住家、辦公室今遭搜索，3人也被帶回新北市調處製作筆錄。新北議會國民黨團對此表達嚴正抗議，書記長王威元批，檢調利用司法搜索、約談干擾罷團，是赤裸裸的政治操作，且辦藍不辦綠雙標昭然若揭。

國民黨團書記長王威元痛批，檢調不應成為政治打手，利用司法搜索、約談方式持續干擾在野黨與公民團體的罷免連署，無異於赤裸裸的政治操作，意圖以司法恐嚇民眾、壓制民間力量，且民進黨政府至今依然「辦藍不辦綠」，雙重標準昭然若揭。對藍營連署大動作搜索，對綠營連署違規行為卻輕描淡寫、毫無追究，嚴重違反比例原則，完全背離法治精神。

副書記長黃心華則指出，人民手中並無戶政系統資料，連署作業過程自然無法百分之百預知是否有誤。依法應由中選會設立查核機制，進行資料比對與審核，而非動用檢調重手搜索、寒蟬效應式打壓，甚至刻意扣押連署文件，阻礙後續連署推動，嚴重違背民主程序與基本人權保障。

新北市議會國民黨團強烈呼籲，民進黨政府應立即停止濫用國家機器，尊重司法獨立，勿再以打壓異己、封殺民主作為延續權力的手段，且4月26日舉辦「反綠共，戰獨裁」遊行，現場人數突破25萬人，展現人民對民進黨政府執政傲慢、背離民意的強烈不滿。原本期許民進黨政府與賴清德總統知所警惕，正視民意，沒想到今日檢調的行動，反而進一步暴露執政者傲慢與不知悔改。

檢調持續偵查虛假罷免案，針對罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，今天上午檢調再度出動搜索國民黨新北市黨部。記者許正宏／攝影
檢調持續偵查虛假罷免案，針對罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，今天上午檢調再度出動搜索國民黨新北市黨部。記者許正宏／攝影

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