檢調搜索新北藍黨部 藍議會黨團批：赤裸裸政治操作

國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇等3人住家、辦公室今遭搜索，3人也被帶回新北市調處製作筆錄。新北議會國民黨團對此表達嚴正抗議，書記長王威元批，檢調利用司法搜索、約談干擾罷團，是赤裸裸的政治操作，且辦藍不辦綠雙標昭然若揭。

國民黨團書記長王威元痛批，檢調不應成為政治打手，利用司法搜索、約談方式持續干擾在野黨與公民團體的罷免連署，無異於赤裸裸的政治操作，意圖以司法恐嚇民眾、壓制民間力量，且民進黨政府至今依然「辦藍不辦綠」，雙重標準昭然若揭。對藍營連署大動作搜索，對綠營連署違規行為卻輕描淡寫、毫無追究，嚴重違反比例原則，完全背離法治精神。

副書記長黃心華則指出，人民手中並無戶政系統資料，連署作業過程自然無法百分之百預知是否有誤。依法應由中選會設立查核機制，進行資料比對與審核，而非動用檢調重手搜索、寒蟬效應式打壓，甚至刻意扣押連署文件，阻礙後續連署推動，嚴重違背民主程序與基本人權保障。