藍新北黨部遭搜索 黨團批：司法不是民進黨的鷹犬

國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，3人被帶回新北市調處製作筆錄。國民黨議會黨團批民進黨傲慢、濫權，濫用司法手段打壓在野黨與發起罷免連署的公民團體，侵害民主制度與言論自由，也感嘆「司法不該成為民進黨的鷹犬」。

新北市議會國民黨團指出，4月26日藍白舉行「反綠共，戰獨裁」集會，現場人數突破25萬人，展現人民對民進黨政府執政傲慢、背離民意的強烈不滿。原本期許民進黨政府與賴清德總統知所警惕、正視民意，結束對在野黨的打壓行為，沒想到今天檢調的行動反而進一步暴露執政者的傲慢與不知悔改。

國民黨議會黨團書記長王威元批，檢調單位應依法行事，不應成為政治打手。利用司法搜索、約談方式持續干擾在野黨與公民團體的罷免連署，無異是赤裸裸政治操作，意圖以司法恐嚇民眾、壓制民間力量。更令人遺憾的是，民進黨政府至今依然「辦藍不辦綠」，雙重標準昭然若揭。對藍營連署大動作搜索，對綠營連署違規行為卻輕描淡寫、毫無追究，嚴重違反比例原則，完全背離法治精神。

國民黨團副書記長黃心華指出，人民手中並無戶政系統資料，連署作業過程自然無法百分之百預知是否有誤。依法應由中選會設立查核機制，進行資料比對與審核，而非動用檢調重手搜索、寒蟬效應式打壓，或刻意扣押連署文件，阻礙後續連署推動，嚴重違背民主程序與基本人權。