辦罷綠大搜索、罷藍6點上門問 林沛祥痛批：太差別辦案
檢調偵辦幽靈連署案今天搜索國民黨基隆市黨部，國民黨立委林沛祥痛批，檢調辦罷免他的案子是早上6點上門騷擾連署人，但辦罷免民進黨議員的案子就是今天的大規模搜索，很明顯是差別辦案，辦藍不辦綠，司法不公。
林沛祥痛罵「司法不公，差別辦案，辦藍不辦綠」，現在國民黨基隆市黨部正在被檢調大規模搜索，他們要搜查罷免有關民進黨議員（鄭文婷、張之豪）的領銜人跟其他相關資料。
林沛祥表示，相對比較起來，針對罷免他的（國民黨籍立委）偽造案， 檢調卻是早上6點去騷擾連署人，只是單純請罷他的領銜人去作證人，時間還符合他們的要求，這就是所謂差別辦案、司法不公、邁入專制前的作為，用司法整肅政敵、所有反對的勢力。
林沛祥痛批，這場大惡罷已到讓人不堪的地步，「我們的司法何變成只為執政者、當權者服務的工具。」今天發生在國民黨基隆市黨部的事情，只要反對執政黨、質疑民進黨，明天被整肅、被司法追殺糾纏的就是各位無辜的中華民國國民。
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