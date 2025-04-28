快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

回應檢調大搜索 朱立倫下令：藍民代助罷綠委過二階

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
檢調今搜索國民黨新北市黨部，黨主席朱立倫舉行記者會表示，賴清德總統直接指揮檢調對在野黨要辦到底，當然不會收手；他也宣布，已要求全台所有民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。記者林俊良／攝影
檢調今搜索國民黨新北市黨部，黨主席朱立倫舉行記者會表示，賴清德總統直接指揮檢調對在野黨要辦到底，當然不會收手；他也宣布，已要求全台所有民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。記者林俊良／攝影

檢調偵辦不實連署案，今上午再前往國民黨新北市黨部、基隆市黨部搜索。國民黨主席朱立倫今舉行記者會表示，賴清德總統直接指揮檢調對在野黨要辦到底，當然不會收手；他也宣布，已要求所有國民黨籍民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。

朱立倫今在中央黨部舉行「 罷免賴清德行動全國啟動，罷免綠衛兵立委」記者會。他指出，今天是很不幸的時刻，台灣的民主進入黑暗期。當4月26日，超過25萬群眾站出來的時候，賴清德不但不知反省，還稱要戰獨裁應該到北京天安門抗議。

朱立倫反批，賴清德完全失去主權、不顧台灣民眾，他已經忘了，我們是中華民國國民，照他的邏輯，以後他再講任何反獨裁的時候，大家出機票錢，請賴清德帶領青鳥到天安門前抗議。

朱立倫也說，賴清德不但要民眾去天安門抗議，還直接指揮檢調「在野黨犯罪了，所以要辦到底」。不管要內政部長劉世芳指定朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃為首謀，或針對全台要罷綠的團體或是各地來進行大搜索，大扣押、大收押。

他說，這些都是大家看到的事實，因為賴清德的指示，所以當然不會收手，今天繼續對新北市、基隆市黨部搜索，繼續要約談黨工，這就是賴清德。

朱立倫表示，他本來說，剩下22天就職滿一周年，是不是請總統能團結台灣、放下屠刀，讓台灣回到團結和諧，面對大關稅時代朝野共同來努力，但看來賴清德的字典裡面，只有不斷的鬥在野黨；而他砍殺在野黨的同時，他周邊這群鷹犬、綠衛兵，不但不知民意何為，還縱容賴清德、成為幫兇，才是真正應該要罷免的。

朱立倫說，黨中央已要求全台所有民意代表，包含不分區立委、各縣市議員、鄉鎮市民代表，大家共同要團結努力，協助所有罷綠選區第二階段的連署。他說，跨區有跨區的方式，在地的一定要全力以赴，黨中央會把這次二階連署的結果列入考核，也會公告讓藍營支持者知道，在地民意代表們努力的成果，大家一起來見證。

朱立倫說，這就是罷免賴清德一個非常重要的里程碑，民進黨每一天都在嘲笑他們，賴清德更是躲在總統府裡很安心；但是當人民的力量展現出來的時候，不但520開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，他們要全面發動各種方式的罷免賴清德運動，讓這位獨裁者知道，最偉大的是台灣人民的力量，最重要的是維護民主自由，更不能用消滅在野黨作為他一年來最大的政績

朱立倫呼籲，不必是國民黨員，不必是民眾黨員你只要堅持愛台灣，堅持民主自由，就要勇敢站出來。

朱立倫 罷免 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】鐵打的少數執政 賴清德出現魯蛇式幼稚

賴清德稱「戰獨裁」去天安門…. 他解讀這話：上凱道的都亞亞們

影／相信化解執政危機？賴清德、盧秀燕同框 2人臉上表情曝光

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

相關新聞

回應檢調大搜索 朱立倫下令：藍民代助罷綠委過二階

檢調偵辦不實連署案，今上午再前往國民黨新北市黨部、基隆市黨部搜索。國民黨主席朱立倫今舉行記者會表示，賴清德總統直接指揮檢...

檢調搜索新北藍黨部 藍議會黨團批：赤裸裸政治操作

國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇等3人住家、辦公室今遭搜索，3人也被帶回新北市調處製作筆...

影／檢調搜索新北藍黨部2小時 鎖定黨部4樓未搜主委辦公室

新北地檢署指揮調查局今天上午又直搗國民黨新北市黨部，辦案人員先是前往書記長陳貞容、書記朱蓓儀住處帶人，接著帶往市黨部搜索...

「大罷免過6席可能性很大！」 陳敏鳳點名：藍營這2人危險了

罷免國民黨立委的第二階段連署截止日，大多落在5月初至5月中。儘管藍營於4月26日號召民眾上凱道，舉行「反綠共、戰獨裁」抗議行動，資深媒體人陳敏鳳仍預測，大規模罷免行動成功跨過6席的機會相當高，並點名新北板橋區的葉元之及台東縣的黃建賓為可能被罷免的對象。

辦罷綠大搜索、罷藍6點上門問 林沛祥痛批：太差別辦案

檢調偵辦幽靈連署案今天搜索國民黨基隆市黨部，國民黨立委林沛祥痛批，檢調辦罷免他的案子是早上6點上門騷擾連署人，但辦罷免民...

藍新北黨部遭搜索 黨團批：司法不是民進黨的鷹犬

國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，3人被帶回新北市調處製作筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。