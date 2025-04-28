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黨部遭查高層應出面？許宇甄：賴清德才該說明押人取供

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨團今開「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨團今開「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」記者會。記者李成蔭／攝影

再有國民黨部被認為與「幽靈連署」罷免有關而遭調查，有民進黨立委認為國民黨高層不該再躲在背後，應出來負責。國民黨立委許宇甄今天批評，民進黨押人取供來威迫年輕人，應該是身兼民進黨主席的賴清德總統要出來說清楚，應下令司法別再先射箭再畫靶、小案大辦。

國民黨新北市黨部主委黃志雄稍早證實，黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀，今天清晨7時許，分別從桃園、樹林住家被帶回調查，對於黨部是否已遭搜索，黃暫無法確認，表示正釐清中。事實上，這已經不是國民黨部第一次遭搜索，民進黨立委近日也一再呼籲，尊重司法辦案，但國民黨高層不應該躲在身後，讓其他人在第一線擋子彈、扛責任。

國民黨團今開「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」記者會，許宇甄於會後接受媒體聯訪時回應，民進黨這次用押人取供方式，讓很多自發性 出來連署罷免的年輕人遭調查，如此威迫年輕人，這不是高層要不要負責的問題，而是民進黨的賴清德要不要下令司法單位不要再押人取供，辦案不能先射箭再畫靶、小案大辦方式進行，民進黨高層、主席賴清德應該出來說清楚。

罷免

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