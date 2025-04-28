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檢調搜索鎖定管黨籍的黨工 藍議員憂：2階連署考驗增

聯合報／ 記者王慧瑛張策黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，黨部瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，黨部瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影

國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，3人也被帶回新北市調處製作筆錄。國民黨議會黨團書記長王威元說，一連串司法追殺，恐帶起寒蟬效應，推動罷免綠委的連署任務難度上升，黨中央要給基層一些信心。

據了解，此波行動是要調查罷免三重立委李坤城等案的連署書出現死亡連署等情事，市黨部書記朱蓓儀是主管黨籍等事務。

藍白在426發起凱道集會，對執政黨發出怒吼，王威元說，凱道大陣仗集會剛結束，20萬站出來，顯然執政黨、主政者不屑一顧，賴清德總統態度就是硬到底，在野黨愈反抗，當權就愈是高壓對待。

王威元說，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹第一次聲押時，院方無保請回，檢方抗告後改為收押，就能看出當權的態度。

「最憂心的是寒蟬效應，二階連署該如何推進」王威元說，司法手段還是有一定恫嚇效果，黨工、志工會擔心是否被找麻煩、查水表，不少民眾雖然對綠營獨裁言行感到氣憤，仍會擔心連署會不會招惹來一些困擾，「面對司法手段，心理素質再好，也會有壓力」。

王威元表示，司法資源對主政者來說，是非常強烈且有效的手段，推動罷免新北綠委的二階連署行動該如何走下去，對地方黨部、中央黨部將是大考驗。

對於檢調再度鎖定藍營黨部搜索，新北市黨部表示，尊重司法，但務必公平、公正對待，勿用不合法手段偵辦，盼早日釐清案情。

上午10時許，新北市黨部書記長陳貞容被帶下樓，她神情淡定、不發一語。記者許正宏／攝影
上午10時許，新北市黨部書記長陳貞容被帶下樓，她神情淡定、不發一語。記者許正宏／攝影
上午10時許，國民黨新北市黨部書記朱蓓儀被帶下樓，朱在黨部的工作是主管黨籍，會經手黨員名冊，因此被鎖定。記者許正宏／攝影
上午10時許，國民黨新北市黨部書記朱蓓儀被帶下樓，朱在黨部的工作是主管黨籍，會經手黨員名冊，因此被鎖定。記者許正宏／攝影
國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，黨部瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，黨部瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，黨部瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇3人的住家及辦公室今天遭搜索，黨部瀰漫一股低氣壓。記者王慧瑛／攝影

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