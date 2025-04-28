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影／檢調搜索新北藍黨部2小時 鎖定黨部4樓未搜主委辦公室

聯合報／ 記者黃子騰王慧瑛張策／新北即時報導
搜索行動從8時許一路進行到10時，再將人帶往市調站製作筆錄。據了解，辦案人員未搜索5樓主委黃志雄辦公室。記者王慧瑛／攝影
搜索行動從8時許一路進行到10時，再將人帶往市調站製作筆錄。據了解，辦案人員未搜索5樓主委黃志雄辦公室。記者王慧瑛／攝影

新北地檢署指揮調查局今天上午又直搗國民黨新北市黨部，辦案人員先是前往書記長陳貞容、書記朱蓓儀住處帶人，接著帶往市黨部搜索4樓辦公室，搜索行動從8時許一路進行到10時，再將人帶往市調站製作筆錄。據了解，辦案人員未搜索5樓主委黃志雄辦公室。

上午10時許，陳貞容、朱蓓儀被帶下樓，神情淡定、不發一語。

新北市黨部志工、黨工今天照常上工，受到搜索影響，黨部瀰漫一股低氣壓，不少志工趕來關心，心情氣憤，批執政黨實在太超過，刻意用司法手動來恫嚇在野黨。

新北市綠委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的罷免案正如火如荼推進，檢調懷疑連署作業涉及偽造文書，繼4月15日搜索板橋區、三重區黨部後，今搜索新北市黨部，帶回文件等資料，要調查為何出現死亡連署、幽靈連署原因。

上午10時許，新北市黨部書記長陳貞容被帶下樓，她神情淡定、不發一語。記者許正宏／攝影
上午10時許，新北市黨部書記長陳貞容被帶下樓，她神情淡定、不發一語。記者許正宏／攝影
上午10時許，陳貞容、朱培儀被帶下樓，神情淡定、不發一語。記者許正宏／攝影
上午10時許，陳貞容、朱培儀被帶下樓，神情淡定、不發一語。記者許正宏／攝影
搜索行動從8時許一路進行到10時，再將人帶往市調站製作筆錄。據了解，辦案人員未搜索5樓主委黃志雄辦公室。記者許正宏／攝影
搜索行動從8時許一路進行到10時，再將人帶往市調站製作筆錄。據了解，辦案人員未搜索5樓主委黃志雄辦公室。記者許正宏／攝影
上午10時許，新北市黨部書記長陳貞容被帶下樓，她神情淡定、不發一語。記者黃子騰／攝影
上午10時許，新北市黨部書記長陳貞容被帶下樓，她神情淡定、不發一語。記者黃子騰／攝影
搜索行動從8時許一路進行到10時，再將人帶往市調站製作筆錄。據了解，辦案人員未搜索5樓主委黃志雄辦公室。記者王慧瑛／攝影
搜索行動從8時許一路進行到10時，再將人帶往市調站製作筆錄。據了解，辦案人員未搜索5樓主委黃志雄辦公室。記者王慧瑛／攝影

罷免

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