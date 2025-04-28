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「大罷免過6席可能性很大！」 陳敏鳳點名：藍營這2人危險了

聯合新聞網／ 綜合報導
罷免國民黨立委的第二階段連署截止日，大多落在5月初至5月中。圖／聯合報系資料照片
罷免國民黨立委的第二階段連署截止日，大多落在5月初至5月中。圖／聯合報系資料照片

罷免國民黨立委的第二階段連署截止日，大多落在5月初至5月中。儘管藍營於4月26日號召民眾上凱道，舉行「反綠共、戰獨裁」抗議行動，資深媒體人陳敏鳳仍預測，大規模罷免行動成功跨過6席的機會相當高，並點名新北板橋區的葉元之及台東縣的黃建賓為可能被罷免的對象。

陳敏鳳27日在節目《驚爆新聞線》中表示，從目前全台各地罷免行動的態勢來看，「過6席的可能性很大」，並特別指出葉元之與黃建賓所面臨的挑戰尤為嚴峻。

至於其他話題性立委，如王鴻薇與徐巧芯的選區情況，陳敏鳳回應，包含李彥秀與羅智強在內，「這四席其實都有機會被推動罷免」。她補充指出，若最終全台有20個選區進入罷免程序，罷免戰場將擴大至「中型規模」，屆時罷免團體的策略空間將大幅提升，目標可能鎖定6至10席推動行動。

另一方面，在同場節目中，媒體人張禹宣則直言，國民黨支持者的投票意願偏低，導致整體罷免布局處於劣勢。反觀民進黨方面，只要一聲號召，支持者就能迅速動員；而國民黨則常陷於沉寂，「說要守住，卻缺乏動能」。他直指，若國民黨未能積極應對，「最多守住1、2席，甚至可能出現15比0全面失守的局面」。

罷免

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