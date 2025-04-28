快訊

臉書要變乾淨了！測試「倒讚」功能規則曝 去年還清空2300萬假帳號

睡滿7小時有獎金！日企推睡眠福利 是壓榨的變相包裝？

台股漲了！開高走高漲逾百點站上2萬點 台積電開高10元

聽新聞
0:00 / 0:00

藍反惡罷團再被搜索 藍新北黨部主委證實：書記長、書記被帶走

聯合報／ 記者王慧瑛黃子騰張策／新北即時報導
檢調人員今天上午搜索國民黨新北市黨部。記者黃子騰／攝影
檢調人員今天上午搜索國民黨新北市黨部。記者黃子騰／攝影

檢調再度出動！國民黨新北市黨部主委黃志雄稍早證實，黨部書記長陳貞容、書記朱培儀，今天清晨7時許，分別從桃園、樹林住家被帶回調查，對於黨部是否已遭搜索，黃暫無法確認，表示正釐清中。

4月15日，調查局才剛搜索國民黨板橋區黨部、三重區黨部，帶走板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，及三重區黨部執行長羅大宇與罷團志工和國民黨黨工等多人。相隔2周後，辦案人員再度上門。

檢調繼台南、北市、宜蘭黨部推動罷免綠委行動遭查後，檢調持續鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，及新北市黨部等據點，將調查是否涉及偽造文書等情事。

黃志雄感嘆，執政黨透過司法手段打擊異己，把人民推到對立面，將產生後座力。

黃志雄感嘆，執政黨透過司法手段打擊異己，把人民推到對立面，將產生後座力。本報資料照片
黃志雄感嘆，執政黨透過司法手段打擊異己，把人民推到對立面，將產生後座力。本報資料照片
國民黨新北市黨部今早瀰漫著一股低氣壓。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市黨部今早瀰漫著一股低氣壓。記者黃子騰／攝影
檢調人員今天上午搜索國民黨新北市黨部。記者黃子騰／攝影
檢調人員今天上午搜索國民黨新北市黨部。記者黃子騰／攝影

罷免

延伸閱讀

查國民黨罷綠「幽靈連署」6人聲押全交保 新北檢今提抗告

新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3到20萬元交保

新北幽靈連署 國民黨區黨部執行長書記志工4人聲押

新北幽靈連署 李坤城罷免領銜人交保怒斥「民進黨就是瘟疫」

相關新聞

藍反惡罷團再被搜索 藍新北黨部主委證實：書記長、書記被帶走

檢調再度出動！國民黨新北市黨部主委黃志雄稍早證實，黨部書記長陳貞容、書記朱培儀，今天清晨7時許，分別從桃園、樹林住家被帶...

連署涉偽造案…檢方偵辦罷綠委行動再出擊！搜索新北市黨部

檢調偵辦罷免綠委連署涉偽造案今天鎖定國民黨新北市黨部，目前正在黨部內搜索，新北檢預計稍晚相關行動告一段落後再對外說明。

【總編開箱】賴政府無意和解 三年動盪將至

今年我國沒有重大選舉，原本是社會可以休養生息、避開政治紛擾的一年。但自年初以來，國內外情勢急轉直下，外有美國總統川普上任後全球政經局勢劇變，國內則是大罷免升溫，下半年8月起，很可能有多達三分之一的區域立委選區要舉行罷免投票，若罷免通過，再三個月後要舉行補選，接下來國內政局的動盪，已可預見。

藍憂北市黨部 無主帥操盤

罷團發起罷免北市五席藍委聲稱均已二階達標，國民黨反制罷免的操盤手、北市黨部主委黃呂錦茹卻遭羈押，陷入「群龍無首」集體焦慮...

全台大罷免…台中這3區罷藍委過二階 送件日期曝光

全台大罷免，台中8名藍綠立委都被提議罷免，其中罷免中4、中5及中6等3罷團，日前宣布，二階連署已過法定門檻，目前造冊中，...

民進黨未修集遊法還要法辦人民 黃國昌批賴清德「無恥要有下限」

國民黨主席朱立倫日前率眾赴北檢外抗議司法不公，違反集會遊行法遭送辦。民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭進行「人民要當家」宣講時痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。