藍反惡罷團再被搜索 藍新北黨部主委證實：書記長、書記被帶走

檢調再度出動！國民黨新北市黨部主委黃志雄稍早證實，黨部書記長陳貞容、書記朱培儀，今天清晨7時許，分別從桃園、樹林住家被帶回調查，對於黨部是否已遭搜索，黃暫無法確認，表示正釐清中。

4月15日，調查局才剛搜索國民黨板橋區黨部、三重區黨部，帶走板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，及三重區黨部執行長羅大宇與罷團志工和國民黨黨工等多人。相隔2周後，辦案人員再度上門。

檢調繼台南、北市、宜蘭黨部推動罷免綠委行動遭查後，檢調持續鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，及新北市黨部等據點，將調查是否涉及偽造文書等情事。