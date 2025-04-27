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全台大罷免…台中這3區罷藍委過二階 送件日期曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區3罷藍委罷團日前宣布，中四、五、六選區均已過二階法定門檻。圖／本報資料畫面
台中市區3罷藍委罷團日前宣布，中四、五、六選區均已過二階法定門檻。圖／本報資料畫面

全台大罷免，台中8名藍綠立委都被提議罷免，其中罷免中4、中5及中6等3罷團，日前宣布，二階連署已過法定門檻，目前造冊中，預計5月5日將二階連署書送到台中市選委會。3罷團強調，罷團會持續收件，並協助台中其他罷藍委罷團連署。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔二階連署期限逼進；其中，市區的罷免中四立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」、罷免中五立委黃健豪的罷團「斷健行動」，以及罷免中六立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」公布，根據中央選舉委員會，這3選區都已過罷免二階連署法定門檻。

「展翅廢翔」志工表示，目前造冊階段，因此本周無大型活動，5月7日志工們將到萬和宮拜拜，感謝能順利達標，並持續協助原縣區的二階連署、造冊。

「斷健行動」志工說明，因進入造冊階段，會派志工協助縣區罷團，若縣區民眾住市區想要連署，也會到宅服務。

「敲羅行動」志工表示，因為志工太辛苦，會減少場次及時間，但是縣區罷團法定連署急起直追，因此會安排志工前往協助，盼台中6罷藍委罷團都能順利進入第3階投票。

罷免

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