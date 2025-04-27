民進黨未修集遊法還要法辦人民 黃國昌批賴清德「無恥要有下限」

國民黨主席朱立倫日前率眾赴北檢外抗議司法不公，違反集會遊行法遭送辦。民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭進行「人民要當家」宣講時痛批賴清德「無恥要有下限！」民進黨當初曾允諾修改的集會遊行惡法，後來不但沒有修法，如今更是張牙舞爪告訴人民，要用集會遊行法把人民送辦，民進黨無恥。

朱立倫和立委謝龍介、發言人楊智伃被控違反集會遊行法，3人昨天在凱道活動結束後，前往中正一分局製作筆錄。

黃國昌說，以前民進黨主張黨政軍退出媒體，現在的民進黨，黨政軍就是媒體，2008年他還是一個學者，看到一群學生主張廢除集會遊行法，他、NGO與學者專家充滿改變社會熱情，沒有拿民進黨任何一毛錢，幫忙寫了民間版「集會遊行保障法」草案，送給民進黨立委拿去國會提案，努力要把集會遊行法改成集會遊行保障法，但當時民進黨未執政且立委席次未過半，蔡英文曾在自由廣場為了未能修法一事，代表民進黨對台灣社會道歉，感動了很多人。

黃國昌說，台灣人在2016年用過半的選票讓蔡英文當上總統、讓民進黨在立法院可以控制過半席次，但蔡英文全面執政8年過去了，不僅沒有修集會遊行保障法，現在的賴政府更是張搖舞爪的告訴人民，「要用集會遊行法辦人民！」

黃說，以前國民黨執政時，他們走上街頭是冒著被起訴的風險，從來就沒有在怕的，民進黨你們覺得「我們今天會怕嗎？」

黃國昌說，為了民進黨執政沒有修改集遊法這件事，他問蔡英文問了8年，蔡從來不敢出來面對，他大聲問蔡英文「妳2008年在自由廣場簽下的人權永久保護書，要不要吞下去？要不要向台灣人民道歉？」

黃國昌痛批民進黨不要這麼無恥，修法跳票，如今拿到政權，齜牙裂嘴對著走上街頭人的人民說違反集會遊行法，用拒馬把人民擋在外面，「你若敢進去就辦你」；他要告訴賴清德，「無恥要有下限」，當初為台灣人站在第一線的宜蘭民主前輩， 不相信他們會再幫民進黨再做任何的辯護。