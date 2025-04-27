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彰化罷免藍營立委謝衣鳯 民進黨黨部全力支援民團衝刺

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部全力支援，與罷免團體合力出擊做最後衝刺。圖／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化縣黨部全力支援，與罷免團體合力出擊做最後衝刺。圖／民進黨彰化縣黨部提供

彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯行動已進入倒數階段，民進黨彰化縣黨部也全力支援，與罷免團體合力出擊，在這二天假日走入市場、深入街頭，力拚突破第二階段連署門檻。

民進黨彰化縣縣黨部主委楊富鈞表示，從第二階段連署開始到中央黨部啟動「民主連署站」以來，縣黨部已陸續在溪湖、北斗舉辦「人民是頭家」政策說明會，由黨籍立委跟鄉親們報告立法院藍白的亂象，鄉親們熱烈迴響，這周也將在二林福林宮舉辦第三場，讓更多民眾瞭解國會亂象及國家面臨困境。

昨起連兩日，黨部人員更與罷團志工在北斗市場、二林鎮鄰里掃街並在全聯設置機動連署站，主動出擊，比照選舉模式進行「全面陸戰」，楊富鈞說，最後的關鍵時刻需要全面啟動陸戰、走入鄰里拜託鄉親站出來連署，捍衛民主、守護台灣、我們不能讓罷團志工孤單，倒數計時、要全力衝刺。

彰化罷團罷免領銜人前明道大學校長陳世雄說，全台大罷免行動大部分地區進展順利，已有超過二十個選區達標，但在彰化第三選區，遭遇不小困難。因為謝衣鳯家族三代40年來累積的龐大財力與人脈，使許多鄉親礙於人情壓力不敢參加連署。所幸，在前縣長周清玉與眾多彰化名人登高一呼後，讓連署行動聲勢為之一振。

陳世雄說，由於連署期限逼近，要達成三萬份連署門檻的目標，仍需更大的努力。

民進黨彰化縣黨部也與罷團志工在北斗市場、二林鎮鄰里掃街並在全聯設置機動連署站，主動出擊。圖／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化縣黨部也與罷團志工在北斗市場、二林鎮鄰里掃街並在全聯設置機動連署站，主動出擊。圖／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化縣黨部已陸續在溪湖、北斗舉辦「人民是頭家」政策說明會，由黨籍立委跟民眾說明立法院藍白亂象。圖／民進黨彰化縣黨部提供
民進黨彰化縣黨部已陸續在溪湖、北斗舉辦「人民是頭家」政策說明會，由黨籍立委跟民眾說明立法院藍白亂象。圖／民進黨彰化縣黨部提供

國民黨 民進黨 罷免 謝衣鳯

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