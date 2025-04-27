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戴璟安去年領銜「拆樑」今聲援「絕沛」 國民黨反擊：他真側翼

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
發動罷免基隆市立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，今辦公民宣講活動。去年「拆樑」領銜人戴璟安出席助講。記者邱瑞杰／攝影
發動罷免基隆市立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，今辦公民宣講活動。去年「拆樑」領銜人戴璟安出席助講。記者邱瑞杰／攝影

發動罷免基隆市立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，今辦公民宣講活動。去年「拆樑」領銜人戴璟安出席助講，指林沛祥有「三不」：不忠、不孝、不義。國民黨基隆市黨部回應，基隆人眼睛雪亮，別再妄想把基隆人當傻子。

基隆絕沛今天多管齊下拚爭取民眾加入連署，除了在仁三路辦公民宣講活動，「反共護台 行動連署罷免林沛祥胖卡車」停放在外木山海岸停車格，接受民眾連署罷免林沛祥。民進黨基隆市議員吳驊珈今在服務處設民主連署站，同黨議員張之豪則在臉書發文，號召民眾連署，台灣民主才保得住。

戴璟安去年領銜罷免基隆市長謝國樑，今天受邀出席基隆絕沛宣講活動。戴璟安說，他對林沛祥下的註解就是「三不一沒有」。

戴璟安表示，林沛祥身為國民黨員，忘了國民黨就是反共出來的，卻跑到香港，背叛了相信「國民黨」這3個字的人，這是「不忠」。

林在質詢時，指責基隆是沒有文化的地方，而林父母在基隆已發展約20年，林公然反駁爸媽所做的一切，戴璟安認為，這種指責只能說是「不孝」。

戴璟安說，去年罷免謝國樑的時候，林沛祥出來支持謝國樑，但林到每一個通勤地點，都是在宣傳自己，拋棄了謝國樑這個好朋友，只顧著宣傳自己，這叫「不義」。

至於「沒有」，戴璟安稱就是所謂的「袂見笑（台語，不要臉）」因為在罷團還沒送出提議人名冊前，林沛祥就曾在節目提到，罷免他的提議書去年都抄好了。堂堂一名立委在節目上說「白賊話（台語，謊話），讓他完全聽不下去。

對於戴璟安言論，林沛祥陣營未回應。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟則說，戴璟安當初打著「看不下去市政」的旗號罷免謝國樑，如今又急著跳下來助講罷免林沛祥，毫不掩飾地出賣當年陪伴上街頭的選民，戴璟安徹底坐實了自己的政治色彩。

黃申棟質疑戴璟安從假公民到真側翼，從裝模作樣到全力助攻，這齣戲早就破功，既然急著靠向綠營，就光明正大一點，別再假扮什麼公民代表了。基隆人眼睛雪亮，別再妄想把基隆人當傻子。

發動罷免基隆市立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，今辦公民宣講活動。去年「拆樑」領銜人戴璟安（左）出席助講。記者邱瑞杰／攝影
發動罷免基隆市立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，今辦公民宣講活動。去年「拆樑」領銜人戴璟安（左）出席助講。記者邱瑞杰／攝影

國民黨 林沛祥 罷免 謝國樑

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