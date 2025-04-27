資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

國民黨昨凱道辦「戰獨裁」集會，民眾黨主席黃國昌也出席，不過資深媒體人黃智賢日前形容朱立倫「擁抱民眾黨」是「引清兵入關」，指朱引黃國昌是要打壓蔣萬安。黃國昌今被問及此說法，黃國昌稱記者提的「那個人」，其實沒什麼重要性，他建議的事情就請朱立倫回答。

另外，對於國民黨北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，國民黨地方憂心無人操盤，由於議員鍾小平曾爭取黨部主委，黃國昌今也被問及，國民黨北市黨部主委的代理人選？若鍾小平有意爭取？黃國昌說，這個問題也是一樣，還是比較適合朱立倫回答，台灣民眾黨會把自己該做的事情做好，他黨的事，不會管太多。

民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講，黃國昌被問及黃智賢稱「朱立倫與黃國昌的不倒閣立場，比較相近，朱立倫拉黃國昌是要壓制蔣萬安」，黃國昌今受訪也反問黃智賢，表示黃如果有空的話，她覺得絕大多數台灣人感興趣的事情，是要問問黃智賢的哥哥黃偉哲，「到底力暘的弊案，台南市長黃偉哲還要包庇多久？」

黃國昌說，他那一天在立法院會總質詢，就有直接問行政院長卓榮泰，他去年就開始追，民進黨英系在台南、力暘的弊案，到現在力暘還在發電、拖了一年，民進黨到底誰在包庇？結果那一天陪同卓榮泰在總質詢的經濟部官員，終於承認說原來是台南市政府在包庇。

黃國昌也向黃偉哲公開喊話，要黃偉哲出來說清楚講明白，不要躲在台南，就能包庇民進黨的綠能弊案。