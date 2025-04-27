快訊

不少人關切！鄭明典：颱風之外顯著豪雨災害幾乎發生在「梅雨季」

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

川普就任百日民調出爐！支持度跌到39%創80年新低 招牌議題掉漆

影／分裂台灣無法團結 謝龍介勸「清德兄」懸崖勒馬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨立委謝龍介（右二）人氣高，現場許多民眾化身為粉絲，爭相與他合影加油打氣。記者王思慧／攝影
國民黨立委謝龍介（右二）人氣高，現場許多民眾化身為粉絲，爭相與他合影加油打氣。記者王思慧／攝影

國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，國民黨立委謝龍介出席。面對過去曾是台南市長的賴清德總統，南市前議員謝龍介苦口婆心勸賴總統「懸崖勒馬」，相信這次政府作為，不是出自賴的意志，但「清德兄不要忘了，最後還是你要承擔」，應在適當時機宣示、包容不同意見，否則民調會不斷下降。

謝龍介受訪表示，希望賴總統懸崖勒馬，萬一台灣真的有事，現在分裂的做法，沒辦法讓大家團結，站在高位上的總統，應該要有包容的態度，過去前總統陳水扁能想到這點，不相信賴清德想不到。認識賴這麼久，認為這次很多政府作為，相信基本上不是出自他的主觀意志，「清德兄不要忘了，最後還是你要承擔」，適當的時候，應該出來做重大的宣示，否則這把火燒下去，民調會不斷下降。

謝龍介指出，罷免總統如要修憲門檻更高，必須要有全民的共識集中選票，讓主張修憲的一方達到四分之三才能修憲，要凝聚共識、團結大家，不排除任何可能，每個政黨心中有百姓，跟人民站在一起就不會錯。

針對昨天接受警方偵訊，謝龍介表示，將當時情況如實陳述，警方都有蒐證影像，都很了解過程，各家媒體也都有拍攝，如果有教唆、推擠，也不會否認；但沒有的事硬要說是自己做的，「那是不可能服從的」。

謝龍介說，內政部長沒有偵查權，為何要下指導棋，這就是政治介入司法，其他有偵辦權力的人可依法偵辦，公平公正的司法都會尊重，如果是被扭曲、被政治力介入，是破壞台灣民主制度。用司法當工具，要來打壓在野黨，破壞民主，自己被針對，反而認為這是光榮的印記。

另外，傳出昨天426遊行出現很多移工，謝回應，很多國外的人如日本、歐美人士來台灣觀察民主，大家展現台灣民主制度，這不是什麼壞事，不要刻意汙名化，如有違法違規就依法辦理。

謝龍介人氣高，現場許多民眾化身為粉絲，爭相與他合影加油打氣，謝也展現親民態度，大方與大家合影、握手致意。

國民黨立委謝龍介苦口婆心勸總統賴清德「懸崖勒馬」，不要再分裂台灣。記者王思慧／攝影
國民黨立委謝龍介苦口婆心勸總統賴清德「懸崖勒馬」，不要再分裂台灣。記者王思慧／攝影

民調 罷免 謝龍介 賴清德

延伸閱讀

影／朱立倫花蓮宣講 批賴清德「不知道治國的獨裁者」要趕下台

強調「沒有做錯」！朱立倫、謝龍介赴中正一自首 90分鐘做完筆錄

影／朱立倫：面對獨裁者我們不會放棄 會奮戰到底

戰獨裁未開場近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

相關新聞

影／朱立倫花蓮宣講 批賴清德「不知道治國的獨裁者」要趕下台

國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，國民黨主席朱立倫、立院總召傅崐萁、立委謝龍介等人上台宣講。朱立倫批評，總統賴...

影／分裂台灣無法團結 謝龍介勸「清德兄」懸崖勒馬

國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，國民黨立委謝龍介出席。面對過去曾是台南市長的賴清德總統，南市前議員謝龍介苦口...

426助罷雙吳過二階？綠營人士點兩原因「比反攻大陸還難」

國民黨昨天於凱道舉辦「戰獨裁」遊行，國民黨聲稱現場聚集逾20萬人到場支持，也讓外界好奇是否有助於罷綠委團體連署狀況，更聚...

獨／黃呂錦茹遭押黨部剩工友開門 地方焦慮擔心「他」接主委就垮了

罷免北市五席藍委，罷團日前稱均二階達標，因國民黨反制罷免行動的操盤手、北市黨部主委黃呂錦茹上周卻遭羈押禁見，藍營基層現陷...

重要幹部遭收押 藍宜蘭黨部只留1「活口」二階罷免艱難中推動

檢調查辦罷免偽造文書，24日大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部，主要幹部全遭收押，新任書記長武建華剛好當天到職，原本要去領二階罷...

黃呂錦茹羈押 游淑慧引周星馳台詞嘆檢調把自己搞成「官吶」

國民黨昨在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，主辦單位宣布現場湧25萬人。國民黨議員游淑慧今也在臉書引用周星馳電影「威龍闖天關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。