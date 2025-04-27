影／分裂台灣無法團結 謝龍介勸「清德兄」懸崖勒馬

國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，國民黨立委謝龍介出席。面對過去曾是台南市長的賴清德總統，南市前議員謝龍介苦口婆心勸賴總統「懸崖勒馬」，相信這次政府作為，不是出自賴的意志，但「清德兄不要忘了，最後還是你要承擔」，應在適當時機宣示、包容不同意見，否則民調會不斷下降。

謝龍介受訪表示，希望賴總統懸崖勒馬，萬一台灣真的有事，現在分裂的做法，沒辦法讓大家團結，站在高位上的總統，應該要有包容的態度，過去前總統陳水扁能想到這點，不相信賴清德想不到。認識賴這麼久，認為這次很多政府作為，相信基本上不是出自他的主觀意志，「清德兄不要忘了，最後還是你要承擔」，適當的時候，應該出來做重大的宣示，否則這把火燒下去，民調會不斷下降。

謝龍介指出，罷免總統如要修憲門檻更高，必須要有全民的共識集中選票，讓主張修憲的一方達到四分之三才能修憲，要凝聚共識、團結大家，不排除任何可能，每個政黨心中有百姓，跟人民站在一起就不會錯。

針對昨天接受警方偵訊，謝龍介表示，將當時情況如實陳述，警方都有蒐證影像，都很了解過程，各家媒體也都有拍攝，如果有教唆、推擠，也不會否認；但沒有的事硬要說是自己做的，「那是不可能服從的」。

謝龍介說，內政部長沒有偵查權，為何要下指導棋，這就是政治介入司法，其他有偵辦權力的人可依法偵辦，公平公正的司法都會尊重，如果是被扭曲、被政治力介入，是破壞台灣民主制度。用司法當工具，要來打壓在野黨，破壞民主，自己被針對，反而認為這是光榮的印記。

另外，傳出昨天426遊行出現很多移工，謝回應，很多國外的人如日本、歐美人士來台灣觀察民主，大家展現台灣民主制度，這不是什麼壞事，不要刻意汙名化，如有違法違規就依法辦理。