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影／朱立倫花蓮宣講 批賴清德「不知道治國的獨裁者」要趕下台

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨主席朱立倫批評，總統賴清德是「不知道治國的獨裁者」，如果再不改變團結台灣，會被人民的怒火推翻趕下台。記者王思慧／攝影
國民黨主席朱立倫批評，總統賴清德是「不知道治國的獨裁者」，如果再不改變團結台灣，會被人民的怒火推翻趕下台。記者王思慧／攝影

國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，國民黨主席朱立倫、立院總召傅崐萁、立委謝龍介等人上台宣講。朱立倫批評，總統賴清德是「不知道治國的獨裁者」，如果再不改變團結台灣，會被人民的怒火推翻趕下台。

昨天國民黨在凱道舉行426「反綠共、戰獨裁」遊行，現場喊出聚集25萬人，朱立倫現場預告，將在520之後提出罷免賴清德。今天朱立倫到花蓮出席國民黨地方活動，向約千名民眾宣講。

朱立倫在台上痛批，在台灣集會自由要被管制，去大陸旅遊也要被管制，賴清德是管制大家自由的獨裁者，是台灣最危險的時刻，把台灣變成反民主反自由的獨裁者，「比共產黨還共產黨，比法西斯還法西斯」，發動文革鬥大家；他的「綠衛兵青鳥」，只要有不同的意見，就會透過網路霸凌，要讓大家噤聲。

朱立倫表示，520前如果賴清德願意改變、悔悟，重新回到總統的身分為人民做事、團結全民，跟大家溝通，讓台灣回到民主自由，「那他是我們的總統」，否則就是大家的罷免對象。賴清德、內政部長劉世芳用司法的手段打壓人民的力量與聲音，恐嚇不了自己與謝龍介，全台的人民都是「對抗獨裁者賴清德的首謀」。

朱立倫受訪指出，對於不願意讓台灣團結、破壞台灣民主自由，讓和諧的社會變成對立的社會的總統，一定要提出罷免，國會的態度已經很清楚，唯有透過這樣的方式，才能展現人民的怒火。

朱說，全民的怒火在台灣各個角落，一定要用人民的力量，讓不知道治國的獨裁者，能好好地反省、檢討，人民的力量是最偉大的。如果賴清德持續頑固、堅持，不願意改變團結台灣，讓大家有和諧的社會，最後一定會被人民推翻趕下台。他說完後，隨即上車離開，未回答媒體其他提問。

立委傅崐萁宣講完後，面對媒體追問罷免已過第二階段要如何因應，他僅回覆「尊重」，上車離去。

國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，國民黨主席朱立倫、立院總召傅崐萁、立委謝龍介等人上台宣講。記者王思慧／攝影
國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，國民黨主席朱立倫、立院總召傅崐萁、立委謝龍介等人上台宣講。記者王思慧／攝影
國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，立院總召傅崐萁上台宣講。記者王思慧／攝影
國民黨今天召開「反惡罷 戰獨裁」花蓮吉安場，立院總召傅崐萁上台宣講。記者王思慧／攝影

傅崐萁 國民黨 朱立倫 罷免 賴清德

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