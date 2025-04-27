426助罷雙吳過二階？綠營人士點兩原因「比反攻大陸還難」

國民黨昨天於凱道舉辦「戰獨裁」遊行，國民黨聲稱現場聚集逾20萬人到場支持，也讓外界好奇是否有助於罷綠委團體連署狀況，更聚焦北市「雙吳」吳思瑤、吳沛憶兩個選區，但綠營人士分析，這類遊行活動能轉移到連署實際數字有限，加上國民黨近日陷入死亡連署案、擺攤也不夠認真，要過二階「比反攻大陸還難」。

民進黨議員洪健益分析，昨天國民黨動員很多都是中南部的支持者上來參與抗議，但這類型的大型活動雖有助於催票，但在罷免連署上的效果有限，若國民黨心態上不改變，不願意好好地去擺攤連署，加上台北市選民自主性很高，真的有意要罷免應該早就出來簽了，要透過一連串罷免行為，通過二階的難度並不低。

黨內人士也透露，二階最關鍵還是增加連署人數，取決於民眾對於「雙吳」的仇恨值及罷免意願高不高，民進黨這格階段只要專心幫助罷藍民團收罷免書就好，不用加強防守，一直宣傳反罷免反而會有助於炒作熱度，對罷免方有利，但若「雙吳」不幸進入第三階段，民進黨勢必會全黨出動，就像當年藍營罷免陳柏惟、黃捷一樣，全黨動起來反罷免。

民進黨北市黨部執行長陳嘉行也說，罷免雙吳二階能不能成功，重點在公民團體，但到目前都沒有看到罷免雙吳的民意正當性，他批評，昨天426大遊行，只能說看見藍白「窮途末路」台上的人各取所需，「活動訴求到底是罷免賴清德、釋放柯文哲，還是支持死亡連署偽造文書運動？」並沒有明確，若真心要罷免綠委，還是應回到地方踏實擺攤。

陳嘉行說，市黨部會全力協助台北市立委配合兩位委員需要，如果二階真的達標，會動員所有組織出來投票，但他也諷刺，「以目前國民黨涉入大量偽造文書的案件，二階段要達標比國民黨要反攻大陸還難。」