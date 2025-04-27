獨／黃呂錦茹遭押黨部剩工友開門 地方焦慮擔心「他」接主委就垮了

罷免北市五席藍委，罷團日前稱均二階達標，因國民黨反制罷免行動的操盤手、北市黨部主委黃呂錦茹上周卻遭羈押禁見，藍營基層現陷入集體焦慮，就有藍營熟悉地方的人士坦言，現北市黨部都已「空掉了」，幾乎僅剩工友開門，「呼籲黨中央要盡快補一位主帥下來操盤」。

甚至更讓地方焦慮的是，由於先前北市議員鍾小平就曾積極爭取出任北市黨部主委，現在也傳出地方相當憂心，「如果未來鍾小平接北市黨部主委，藍白吵不停，台北市不也就垮了？」

檢調調查「死亡連署案」，本月14日搜索約談罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「罷吳四騎士」及2名領銜人後，17日再搜索國民黨北市黨部及主委黃呂錦茹等人。19日書記長初文卿、總幹事姚富文遭羈押禁見，25日再度羈押主委黃呂錦茹。

「黨中央不能只有中央議題，地方誰來操盤？這是大事情，應該要盡快處理。」就有藍營地方憂心，現在市黨部包括主委、書記長、總幹事都被羈押，等同北市五席立委的反罷免、還有「罷雙吳」僅剩黨中央。尤其若主委被羈押2個月、4個月，很可能罷免第三階就投完票了，根本來不及。

地方呼籲黨中央要盡快補一位主帥下來，是黨中央秘書長兼任？還是議長兼任願意嗎？若隨便找一個人操盤都可能影響罷免與反罷免攻防，「這個人很重要。」

國民黨北市議會黨團書記長李明賢證實，現在大家都很焦慮，除了持續聲援黃呂主委外，基層焦慮接下來的反罷免誰來操盤，希望黨中央能盡快派一個代理人選。