重要幹部遭收押 藍宜蘭黨部只留1「活口」二階罷免艱難中推動

檢調查辦罷免偽造文書，24日大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部，主要幹部全遭收押，新任書記長武建華剛好當天到職，原本要去領二階罷免連署書，卻發生中選會公文被搜索時帶走烏龍，現在黨部只有他，隔天領到1張「非常珍貴」A4紙張連署書。他說，連署時間60天，目前不缺民眾熱情，但非常缺志工。

宜蘭公民團體與黨部推動罷免民進黨立委陳俊宇進入二階連署，至少要有3萬6千多份合格連署書，原本就不容易，又爆發罷團領銜人、志工涉偽造文書被帶走約談，檢方收押黨部前書記長、總幹事及主任等重要幹部，震驚各界。

原書記長上月底辭職，武建華人事派令24日生效，他當天人在台北等會合要去中選會領取連署書，未料等到的消息是黨部遭搜索，連要領取連署書的中選會公文也被帶走。

重要幹部都被收押，黨部幾乎空無一人，藍營大嘆，幸好留了一個「活口」武建華。當天武建華找不到被帶走的中選會公文，矛頭指向檢調，檢調一下子澄清未查扣公文，又改口說「不小心」帶走，烏龍事發後，中選會說明該罷免案領取二階連署格式期限是4月27日，意思是周六日照常，但武建華補充說「這是要事前預約的」。

武建華說，檢調歸還連署書，隔天他們依規定最多5人前往中選會領取連署書，許宇甄立委陪他們去領取，進到中選會就有3位身材精壯的保六警察陪同，他心想只不過3女2男去領個連署書，有必要搞這「大陣仗」？

代領連署書的縣議員黃琤婷說，連署書就是1張非常珍貴的A4紙，沒有電子檔，不能有汙損、影印時不能線條歪斜，規定嚴格，他們原本拿去快速影印數千份，發現有一點點歪斜，擔心不符合規定變成「無效連署」，不敢用，昨天很多支持者熱情上凱道也一併連署，簽回來的可能有一半都不行。

從領到連署書起算，連署進入倒數60天，很多民眾打電話到縣黨部詢問連署站在哪裡？但黨部無人應接，罷團領銜人等志工幾乎不敢再碰這事。武建華表示，經過檢調搜索及「戰獨裁」上凱道，激發支持者連署的熱度，民眾確實有連署熱情，可是非常欠缺志工，尤其是協助指導民眾正確簽署的志工。