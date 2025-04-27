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重要幹部遭收押 藍宜蘭黨部只留1「活口」二階罷免艱難中推動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
檢調24日搜索國民黨宜蘭縣黨部5個半小時，帶走重要幹部，並收押黨部前書記長、總幹事及主任。新書記長當天才剛就職，黨部只有他，目前支持民眾雖有連署熱情，但黨部欠缺志工，艱困中推動二階罷免。記者戴永華／攝影
檢調24日搜索國民黨宜蘭縣黨部5個半小時，帶走重要幹部，並收押黨部前書記長、總幹事及主任。新書記長當天才剛就職，黨部只有他，目前支持民眾雖有連署熱情，但黨部欠缺志工，艱困中推動二階罷免。記者戴永華／攝影

檢調查辦罷免偽造文書，24日大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部，主要幹部全遭收押，新任書記長武建華剛好當天到職，原本要去領二階罷免連署書，卻發生中選會公文被搜索時帶走烏龍，現在黨部只有他，隔天領到1張「非常珍貴」A4紙張連署書。他說，連署時間60天，目前不缺民眾熱情，但非常缺志工。

宜蘭公民團體與黨部推動罷免民進黨立委陳俊宇進入二階連署，至少要有3萬6千多份合格連署書，原本就不容易，又爆發罷團領銜人、志工涉偽造文書被帶走約談，檢方收押黨部前書記長、總幹事及主任等重要幹部，震驚各界。

原書記長上月底辭職，武建華人事派令24日生效，他當天人在台北等會合要去中選會領取連署書，未料等到的消息是黨部遭搜索，連要領取連署書的中選會公文也被帶走。

重要幹部都被收押，黨部幾乎空無一人，藍營大嘆，幸好留了一個「活口」武建華。當天武建華找不到被帶走的中選會公文，矛頭指向檢調，檢調一下子澄清未查扣公文，又改口說「不小心」帶走，烏龍事發後，中選會說明該罷免案領取二階連署格式期限是4月27日，意思是周六日照常，但武建華補充說「這是要事前預約的」。

武建華說，檢調歸還連署書，隔天他們依規定最多5人前往中選會領取連署書，許宇甄立委陪他們去領取，進到中選會就有3位身材精壯的保六警察陪同，他心想只不過3女2男去領個連署書，有必要搞這「大陣仗」？

代領連署書的縣議員黃琤婷說，連署書就是1張非常珍貴的A4紙，沒有電子檔，不能有汙損、影印時不能線條歪斜，規定嚴格，他們原本拿去快速影印數千份，發現有一點點歪斜，擔心不符合規定變成「無效連署」，不敢用，昨天很多支持者熱情上凱道也一併連署，簽回來的可能有一半都不行。

從領到連署書起算，連署進入倒數60天，很多民眾打電話到縣黨部詢問連署站在哪裡？但黨部無人應接，罷團領銜人等志工幾乎不敢再碰這事。武建華表示，經過檢調搜索及「戰獨裁」上凱道，激發支持者連署的熱度，民眾確實有連署熱情，可是非常欠缺志工，尤其是協助指導民眾正確簽署的志工。

武建華說，儘管艱難，還是要推動，目前各黨籍縣議員服務處都是連署站、鄉鎮市黨部民眾服務站也是連署站；更重要是每位支持者的熱情不能浪費，每份連署書都珍貴，簽署時一定要符合中選會的規定，正確填寫，才能表達罷免民眾的意志。

檢調24日搜索國民黨宜蘭縣黨部5個半小時，帶走重要幹部，並收押黨部前書記長、總幹事及主任。新書記長當天才剛就職，黨部只有他，目前支持民眾雖有連署熱情，但黨部欠缺志工，艱困中推動二階罷免。記者戴永華／攝影
檢調24日搜索國民黨宜蘭縣黨部5個半小時，帶走重要幹部，並收押黨部前書記長、總幹事及主任。新書記長當天才剛就職，黨部只有他，目前支持民眾雖有連署熱情，但黨部欠缺志工，艱困中推動二階罷免。記者戴永華／攝影
二階罷免連署書就只是一張A4紙，沒有電子檔，紙張不能汙損，影印時也不能有一點點的歪斜，規定很嚴格，稍有不慎就變成「無效連署」。記者戴永華／翻攝
二階罷免連署書就只是一張A4紙，沒有電子檔，紙張不能汙損，影印時也不能有一點點的歪斜，規定很嚴格，稍有不慎就變成「無效連署」。記者戴永華／翻攝

國民黨 宜蘭 罷免 連署書

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