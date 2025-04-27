快訊

維生素C是柳橙的5倍 芭樂有助控制血糖但一類人須留意食用

NBA／0.1秒極限補灌絕殺快艇 金塊葛登：真是場瘋狂比賽

最強空軍7大隊走入歷史 已消失的8中隊有何豐功偉業？

黃呂錦茹羈押 游淑慧引周星馳台詞嘆檢調把自己搞成「官吶」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨昨在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，主辦單位宣布現場湧25萬人。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨昨在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，主辦單位宣布現場湧25萬人。圖／引用自游淑慧臉書

國民黨昨在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，主辦單位宣布現場湧25萬人。國民黨議員游淑慧今也在臉書引用周星馳電影「威龍闖天關」台詞，有感而發說，「檢察官心裡，虐童、吸人民血汗錢，都比不上得罪當朝權貴可惡？」「這群都是什麼人？官吶～」。

游今天列出近期檢調偵辦的重大案件，「共諜賣國盛礎纓，20萬交保」；「虐童教練葉展皓，300萬交保」；「詐騙30億林姓肉商，20萬交保」；「洗錢217億的郭哲敏，1億交保」。但轉傳名冊檔案疑似知情參與偽造連署名單的北市黨部主委黃呂錦茹，竟是羈押禁見，她不禁問檢察官「比例原則和標準」何在？

游說，昨天也有許多綠營人士到她臉書留言開嗆「你們不相信司法？犯罪不該偵查？有事就不要找司法？」之類，但她嘆，北檢裡的「不是電視劇包青天裡的包拯」，而是電影威龍闖天關裡的那群「官吶～」。在檢察官心裡，虐童、吸人民血汗錢，都比不上得罪當朝權貴可惡？「我們的檢察體系把自己活脫脫搞成周星馳威龍闖天關電影的官員？」「這群都是什麼人？？官吶～」。

游淑慧昨天出席「反綠共戰獨裁」集會，在台北市長蔣萬安宣講時，一度遭小草喊下台。游今也在臉書說，昨晚很多人幫她抱不平。游說，首先她想說的是，昨天的活動是「人民的」；其次，她在台上看下去，「只看到滿滿青天白日滿地紅的旗幟和戰獨裁的口號」。

游淑慧今天也在臉書提到，昨天也有許多綠營人士到她臉書留言開嗆「你們不相信司法？犯罪不該偵查？有事就不要找司法？」之類，但游嘆，北檢裡的「不是電視劇包青天裡的包拯」，而是電影威龍闖天關裡的那群「官吶～」。

司法 游淑慧 罷免 黃呂錦茹

延伸閱讀

游淑慧上凱道被小草喊下台 反問「大家喊賴清德下台 嗆我幹嘛？」

黃呂錦茹羈押因1證據？ 趙少康：她眼睛很不好根本不看

「身敗名裂」黃呂錦茹手寫信控政治追殺 律師揭4大疑點：背後勢力不單純

黃呂錦茹當庭收押反應曝光 一度情緒激動「拒絕提抗告」

相關新聞

重要幹部遭收押 藍宜蘭黨部只留1「活口」二階罷免艱難中推動

檢調查辦罷免偽造文書，24日大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部，主要幹部全遭收押，新任書記長武建華剛好當天到職，原本要去領二階罷...

黃呂錦茹羈押 游淑慧引周星馳台詞嘆檢調把自己搞成「官吶」

國民黨昨在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，主辦單位宣布現場湧25萬人。國民黨議員游淑慧今也在臉書引用周星馳電影「威龍闖天關...

駁最高檢 吳宗憲：沒檢察官指揮卻用大案規模辦微罪？

針對最高檢表示，檢察總長邢泰釗從未開視訊會議要求嚴辦藍營，支持藍營所辦的罷免連署站等，國民黨立委吳宗憲今晚表示，大規模搜...

台灣要贏最後衝刺宣講晚間登場 蘇巧慧批藍白讓議場變鬧場

今板橋忠孝公園活動中心湧入近300位民眾，參加台灣要贏 最後衝刺宣講會。活動由新北市議員戴瑋姍主辦，顏蔚慈議員主持，曹興...

罷免連署二階達門檻 國民黨立委丁學忠：我將正面迎戰

民進黨雲林縣黨部昨交付4500份連署書給罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠的公民團體，宣布連署份數已達2萬9500份，超...

黃呂錦茹羈押因1證據？ 趙少康：她眼睛很不好根本不看

檢方偵辦「死亡連署」案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨被北院裁定羈押禁見，國民黨今天將在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。