黃呂錦茹羈押 游淑慧引周星馳台詞嘆檢調把自己搞成「官吶」

國民黨昨在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，主辦單位宣布現場湧25萬人。國民黨議員游淑慧今也在臉書引用周星馳電影「威龍闖天關」台詞，有感而發說，「檢察官心裡，虐童、吸人民血汗錢，都比不上得罪當朝權貴可惡？」「這群都是什麼人？官吶～」。

游今天列出近期檢調偵辦的重大案件，「共諜賣國盛礎纓，20萬交保」；「虐童教練葉展皓，300萬交保」；「詐騙30億林姓肉商，20萬交保」；「洗錢217億的郭哲敏，1億交保」。但轉傳名冊檔案疑似知情參與偽造連署名單的北市黨部主委黃呂錦茹，竟是羈押禁見，她不禁問檢察官「比例原則和標準」何在？

游說，昨天也有許多綠營人士到她臉書留言開嗆「你們不相信司法？犯罪不該偵查？有事就不要找司法？」之類，但她嘆，北檢裡的「不是電視劇包青天裡的包拯」，而是電影威龍闖天關裡的那群「官吶～」。在檢察官心裡，虐童、吸人民血汗錢，都比不上得罪當朝權貴可惡？「我們的檢察體系把自己活脫脫搞成周星馳威龍闖天關電影的官員？」「這群都是什麼人？？官吶～」。

游淑慧昨天出席「反綠共戰獨裁」集會，在台北市長蔣萬安宣講時，一度遭小草喊下台。游今也在臉書說，昨晚很多人幫她抱不平。游說，首先她想說的是，昨天的活動是「人民的」；其次，她在台上看下去，「只看到滿滿青天白日滿地紅的旗幟和戰獨裁的口號」。

游淑慧今天也在臉書提到，昨天也有許多綠營人士到她臉書留言開嗆「你們不相信司法？犯罪不該偵查？有事就不要找司法？」之類，但游嘆，北檢裡的「不是電視劇包青天裡的包拯」，而是電影威龍闖天關裡的那群「官吶～」。