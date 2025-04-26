駁最高檢 吳宗憲：沒檢察官指揮卻用大案規模辦微罪？

針對最高檢表示，檢察總長邢泰釗從未開視訊會議要求嚴辦藍營，支持藍營所辦的罷免連署站等，國民黨立委吳宗憲今晚表示，大規模搜索聲押，若沒有檢察官下令指揮，調查局何必辦這種微罪、沒有績效的偽造文書？

吳宗憲說，有媒體於4月18日早已報導指出，中選會4月1日向最高檢告發19件罷免案偽造或有往生者連署後，隔幾天總長就嚴令儘速偵辦，隨後調查局便開視訊會議，要求各站處全力偵辦。且調查局長於4月23日，在立法院經國民黨立委謝龍介質詢時，已坦承確有視訊會議，否認要追殺藍營。

吳宗憲指出，從台南檢調3月20日開了第一槍，搜索國民黨部後，各地檢調不惜大舉動用司法資源，用抄家殲滅式手法搜索台北、新北、宜蘭國民黨部，才會「不小心」連中選會公文都扣走。其中更大動干戈、兵分30路搜索新北黨部，還接二連三羈押各黨部重要幹部，並大肆約談國民黨工及青年軍，把在野黨當作組織犯罪在辦。

吳宗憲說明，這種動用數十名調查人力、同步搜索再聲押的專案規模，過往只有組織犯罪、貪瀆黑金吸金毒販等集團案件，才會動用。現在卻拿來獵殺在野黨。若沒有檢察官下令指揮，調查局何必辦這種微罪、沒有績效的偽造文書？

吳宗憲再次強調，他自始至終不是批評檢調偵辦犯罪嫌疑這件事，「而是你們處理的手段，跟過往相比，實在太罕見，且選擇性對在野黨出手的程度實在相差太大。檢調不應變成國家政治鬥爭的工具，如果只針對特定政黨，人民對司法的信任度只會越來越低，司法人員執法應中立，而非為執政黨效力」