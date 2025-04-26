台灣要贏最後衝刺宣講晚間登場 蘇巧慧批藍白讓議場變鬧場
今板橋忠孝公園活動中心湧入近300位民眾，參加台灣要贏 最後衝刺宣講會。活動由新北市議員戴瑋姍主辦，顏蔚慈議員主持，曹興誠、立委蘇巧慧、大刪元發言人莫莉及醫師史書華擔任演講。群眾高喊台灣要贏。現場同步設立二階罷免連署站，號召民眾行動支持公民團體，為台灣民主深化助力。
立委蘇巧慧在現場演講時批評，國會近日遭藍白聯手粗暴搶奪權力，程序混亂無章。她指出國會本應是理性討論法案的地方，如今卻變成自己舉手、自己通過的鬧劇，早上五點到立法院，卻被擋在外面，不讓進去開會。她形容現場像極專制行為，痛斥藍白聯盟踐踏國會、無視憲政程序，讓國會秩序徹底崩壞，令人痛心且憤慨。
蘇巧慧說，今晚在場的不只是長期奮鬥的民進黨前輩，還有許多年輕的新面孔。無論過去是否出現在民進黨的場合，今天大家齊聚一堂，只有一個共同目標要讓國會恢復秩序，讓國家繼續前進。她表示是為了台灣民主而戰，為了下一代能自由驕傲地生活而努力。
她也提醒立委不僅是全國立法者，更是地方的代言人，要讓選出自己的選民，提起自己時能感到驕傲。她說立法所訂下的每一條規則，必須既能服務全國，也要深刻回應地方民眾的需要。蘇巧慧強調，每一位在場的人都是台灣民主的守護者，並呼籲大家在這場制度保衛戰中站穩腳步，堅持到底，不讓台灣倒退回威權統治的黑暗時代。
曹興誠則以罷免志工現身，發表演說表示台灣不應再被藍綠對立所困，所有台灣人都該又藍又綠，一同反共保台。他強調主權屬於人民，台灣早就是獨立自主的國家，未來應堅定守護自由民主，而非陷入無謂的統獨辯論。他呼籲全民團結，堅決抵抗內部親共勢力，徹底清除投共內奸，讓台灣民主更加鞏固。
曹興誠指出宣講會不僅是為了選舉，更是為了守住台灣世世代代自由生活的權利。鼓勵現場民眾持續投入民主行動，用行動守護台灣，用信念守護家園，讓世界看到台灣人民堅韌不屈的力量。
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