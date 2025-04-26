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罷免連署二階達門檻 國民黨立委丁學忠：我將正面迎戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，她預料綠營傾全力之下，罷免行動會進入第三階段，已做好準備，藍營會全力守護丁學忠。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，她預料綠營傾全力之下，罷免行動會進入第三階段，已做好準備，藍營會全力守護丁學忠。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣黨部昨交付4500份連署書給罷免國民黨籍雲林第一選區立委丁學忠的公民團體，宣布連署份數已達2萬9500份，超越門檻2萬7501份，力拚安全份數3.5萬份，雲林縣長張麗善表示，她預料綠營傾全力之下，罷免行動會進入第三階段，已做好準備，藍營會全力守護丁學忠。

丁學忠得知罷團連署份數已達二階門檻，他表示，希望選委會嚴格把關，這陣子很多鄉親為他加油、鼓勵，他會持續在立法院為雲林爭取更多建設與經費，也會正面迎戰，在沿海懸掛反罷免廣告看法。

張麗善今表示，罷免丁學忠應該是會進一步推進到三階投票，這當中，我們都沒有懈怠，已經做好準備，第三階就是要呼籲民眾出來，勇敢地投出反對罷免、不同意罷免的票，來守護丁學忠。

她認為丁學忠這一年的表現可圈可點，已超越許多擔任多年立委的人，「我覺得我對他是非常敬佩、也非常肯定」。

針對民進黨雲林縣黨部指出罷免丁學忠連署已過二階門檻，國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡表示，綠營傾全力讓二階達標，她相信雲林鄉親很有智慧，可以理解這是不理性的罷免。

她表示，丁學忠在立院的表現與在地服務，鄉親都有所感受，黨部會傾全力守護表現優秀的立委，這對雲林縣的進步很重要，過去雲林不容易得到立委在中央的支持，現在應不分黨派為雲林謀福祉，她不解綠營有時間搞連署，沒時間為雲林做事，呼籲綠營不造再惡鬥了。

國民黨立委丁學忠。圖／本報資料照
國民黨立委丁學忠。圖／本報資料照

丁學忠 罷免

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