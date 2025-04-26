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黃呂錦茹羈押因1證據？ 趙少康：她眼睛很不好根本不看

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）昨天裁押禁見。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）昨天裁押禁見。記者潘俊宏／攝影

檢方偵辦「死亡連署」案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨被北院裁定羈押禁見，國民黨今天將在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會遊行。中廣前董事長趙少康表示，光生氣沒用，今天上凱道，給民進黨一點顏色看看，為黃呂錦茹申冤。

趙少康昨晚在臉書表示，黃呂錦茹原來是台北市民政局長，對於民間社團、宗教界甚至區里長都很熟悉，所以被任命為國民黨台北市黨部主委。黃呂錦茹家境很好，常常為國民黨出錢出力，有次黨部在榮星花園辦活動，黃呂錦茹在現場告訴他，活動的布置、舞台、音響花了好幾百萬，「都是她自己出的」。

黃呂錦茹做過民政局長，趙少康說，黃呂錦茹知道抄名單行不通，因為以前公投連署，民政局把連署名單做成Excel檔，送進戶政大電腦資料庫，一比對就可以剔除不符合資格的人，所以黃呂錦茹之前就跟熟悉的朋友說：「我絕對不會笨到去抄名單」。

黃呂錦茹第一次被檢察官聲押，法官的裁定就是沒有證據證明她介入抄名單，所以無保請回。趙少康表示，第二次被聲押，據說以手機中有社群訊息為由被羈押禁見。「我知道黃呂主委的眼睛很不好，根本不看手機的社群訊息，不能因為有人發給她什麼訊息就押人，而應該要看她有沒有回應訊息」。

趙少康表示，檢察官把最大在野黨的首都市黨部主委聲押起來，在全世界都是非常嚴重的政治事件，不但是小案大辦、輕罪重辦，而且直逼國民黨中央黨部，似乎非要殲滅國民黨的組織不可。黃呂錦茹在被關前夕，還心繫年輕同志，親自寫下「求神解救同仁」、「他們好無辜」。

趙少康表示，75歲的黃呂錦茹第一次開羈押庭，經過48小時的煎熬，「她回去後身體就很不好了」，現在居然被羈押，真的要「求神保佑她的健康」。

罷免 聲押 趙少康 黃呂錦茹

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