「身敗名裂」黃呂錦茹手寫信控政治追殺 律師揭4大疑點：背後勢力不單純

台北地檢署偵辦「罷雙吳」案中疑涉幽靈連署、偽造文書一案，25日台北地方法院重啟羈押庭後，裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。據了解，黃呂錦茹於庭前曾親筆寫下一封信交予同仁轉達，信中直言自己一生清白、奉獻公益，如今卻面對政治追殺，痛批「可謂身敗名裂」，並為曾共事的同仁抱不平，認為「他們好無辜」。

據了解，黃呂錦茹4月19日被聲押時，法院認為犯罪嫌疑不足，裁定無保請回；檢方不服提起抗告，高等法院發回更裁後重新開庭，最終法院認定黃嫌涉案重大，且有勾串共犯、滅證之虞，因此改判羈押禁見。黃呂錦茹在首次被檢調搜索約談時，長時間偵訊導致身體不適，對遭戴上手銬應訊的處境感到極為屈辱，並坦言早已有心理準備難逃追殺。

黨部同仁透露，黃呂錦茹於19日凌晨返家後僅短暫休息，儘管身體尚未完全康復，兩日內幾乎未進食、未闔眼，密集與律師商討法律對策，並持續指示區黨部幹部關心姚富文、初文卿等同仁家屬狀況。同時，她也未放下黨務，關注罷免二階段連署的進展及電話拜訪成果，未曾鬆懈。

黃呂錦茹遭羈押，赴地院前的手寫信內容。記者楊正海／翻攝

黃呂錦茹遭羈押，赴地院前的手寫信內容。記者楊正海／翻攝

據轉述，黃呂錦茹於4月23日清晨親筆撰寫那封信，重申自己「以平凡之智慧與微薄之力奉獻社會、從不藏私」，對目前遭遇感到沉重與屈辱，但最放心不下的仍是曾共同努力的同仁，呼籲外界理解他們的初衷與無辜。

對此，律師陳君瑋在《台灣向前行》節目中分析指出，未來黃將面臨「是否涉案」、「是否串供」、「是否滅證」及「是否供出上游」等四大法律挑戰，並直言背後恐涉更高層級的政治勢力。