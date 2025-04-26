宜檢扣二階核定公文書挨轟沒收罷免權 法界人士這麼看

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聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭即時報導
檢調偵辦罷免綠委連署疑似造假案，24日上午前往國民黨宜蘭縣黨部搜索，帶走幹部約談。本報資料照片
檢調偵辦罷免綠委連署疑似造假案，24日上午前往國民黨宜蘭縣黨部搜索，帶走幹部約談。本報資料照片

宜蘭檢調偵辦綠委陳俊宇罷免案涉連署不實，前天搜索國民黨縣黨部等6處，還一度扣走中選會的二階核定公文書，遭控「沒收罷免權」，引起熱議。檢方強調並無不法，已將公文發還，法界人士認為，搜索物件本質上難以逐一特定，難認有疏失。

藍營罷免綠委陳俊宇案提出第二階段罷免連署最後期限將截止，罷團原本前天要到中選會領取二階連署書，但因檢調突然登門搜索而中止，事後國民黨宜蘭縣黨部指控檢調將中選會公文書、罷免領銜人身分證、印章都帶走，擔心可能來不及領取影響罷免。

宜檢前晚將公文等物品歸還，藍營宜蘭縣議員黃琤婷昨天下午在立委許宇甄陪同下到中選會領表，痛批「這不是偵辦，是打壓，這不是民主，是赤裸裸的政治追殺」。

面對縣黨部指控，宜蘭地檢署前天先是聲明並沒有查扣公文，後來才坦言不小心連同其他文件一起帶走，已經歸還給陳姓被告的委任律師，並強調與案件相關都可以依法查扣，並無不法。

律師及心理師紀岳良表示，檢警調持法院開立的搜索票，應該載明搜索對象、地點、範圍的資訊等，但搜索的物件本質上難以逐一特定，所以除非是刻意查扣二階核定的公文書，讓罷團無法到中選會領取連署書，否則實務上，調查人員搜索時將相關資料一併帶回去釐清，且事後也將公文發還，難認有疏失。

中選會 罷免 連署書

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