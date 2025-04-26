聽新聞
0:00 / 0:00

涉宜蘭連署造假 藍3黨工羈押禁見

聯合報／ 記者王燕華林佳彣戴永華張曼蘋屈彥辰／連線報導

宜蘭地檢署偵辦國民黨宜蘭縣部和罷團「滿城封宇」涉偽造文書案，除搜索國民黨宜蘭縣黨部外，檢方更聲押縣黨部前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及礁溪黨部主任李姿慧三人獲准，過程中一度扣走中選會連署公文。民黨宜蘭縣議員黃琤婷昨北上代罷免團體赴中選會領表，而宜檢事後發新聞稿坦承「不小心」把公文帶走。

檢調日前搜索約談國民黨工、罷團成員共十五人，有十三人列違反個資法、偽造文書罪被告，除俞凌傑、陳堅豐及李姿慧聲押獲准外，領銜人李惠玲廿萬元、副領銜人官天德十五萬元交保、其餘人各以三至五萬元交保。據了解，李姿慧聲稱是受到俞凌傑、陳堅豐指使，成為羈押關鍵。

不過檢調搜索過程中，中選會公文被領走，國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷昨在國民黨組發會主委、立委許宇甄陪同下，到中選會代為領件。黃琤婷說，除了公文以外，領銜人身份證、印章也被檢調搜走，並直言政治干預司法，司法干預罷免，是非常嚴重的情況，民主法治的國家如今發生這樣的事情，難道不需要出來解釋一下？是要沒收所有人的罷免權？

對於地檢署扣走二階連署公文一事，國民黨立委吳宗憲批評，顯然就是要沒收宜蘭人的罷免權，司法何時可以配合政治人物這樣玩？盼檢察總長邢泰釗別再干涉國家政治。

宜檢原本快速發新聞稿澄清未查扣，但縣黨部指證歷歷；晚間檢方聲稱向調查站了解，坦承「不小心」把這張重要公文夾帶走了，後來由調查站影印一張副本提供給罷團；不過深夜又直接把正本交給律師。

罷免

延伸閱讀

影／黃琤婷赴中選會領二階連署罷綠委 控宜檢沒收公文

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

綠委陳俊宇罷免案 二階段連署領表成功

黃呂錦茹遭羈押 許宇甄：民進黨目的是製造寒蟬效應

相關新聞

黃呂被押 藍憂失去重要操盤手

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，北檢上周以黃呂錦茹涉犯偽造文書犯罪嫌疑重大聲請羈押...

逢甲大學女老師遭爆課堂宣傳大罷免 學生傻眼、校方認了

全台大罷免如火如荼進行，今傳出逢甲大學黃姓女教師遭爆料，在課堂上呼籲學生參與大罷免連署，還說「趕快去花蓮…差1000分而...

涉宜蘭連署造假 藍3黨工羈押禁見

宜蘭地檢署偵辦國民黨宜蘭縣部和罷團「滿城封宇」涉偽造文書案，除搜索國民黨宜蘭縣黨部外，檢方更聲押縣黨部前書記長俞凌傑、一...

北市、台中、花蓮 9藍委二階連署達標

國民黨今天將上凱道遊行，罷團則在遊行前夕宣布戰果。中市罷免藍委團體昨搶先開記者會宣布台中市區三藍委二階連署過關；北市罷團...

黃呂錦茹當庭收押反應曝光 一度情緒激動「拒絕提抗告」

台北地檢署偵辦「罷雙吳」涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今遭北院裁定羈押禁見。黃呂錦茹當庭聽到被收押時，情緒激...

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光「求神解救無辜同仁」

台北地檢署偵辦「罷雙吳」涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今遭北院裁定羈押禁見。黃呂錦茹赴地方法院庭前，交了一封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。