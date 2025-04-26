涉宜蘭連署造假 藍3黨工羈押禁見

宜蘭地檢署偵辦國民黨宜蘭縣部和罷團「滿城封宇」涉偽造文書案，除搜索國民黨宜蘭縣黨部外，檢方更聲押縣黨部前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及礁溪黨部主任李姿慧三人獲准，過程中一度扣走中選會連署公文。民黨宜蘭縣議員黃琤婷昨北上代罷免團體赴中選會領表，而宜檢事後發新聞稿坦承「不小心」把公文帶走。

檢調日前搜索約談國民黨工、罷團成員共十五人，有十三人列違反個資法、偽造文書罪被告，除俞凌傑、陳堅豐及李姿慧聲押獲准外，領銜人李惠玲廿萬元、副領銜人官天德十五萬元交保、其餘人各以三至五萬元交保。據了解，李姿慧聲稱是受到俞凌傑、陳堅豐指使，成為羈押關鍵。

不過檢調搜索過程中，中選會公文被領走，國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷昨在國民黨組發會主委、立委許宇甄陪同下，到中選會代為領件。黃琤婷說，除了公文以外，領銜人身份證、印章也被檢調搜走，並直言政治干預司法，司法干預罷免，是非常嚴重的情況，民主法治的國家如今發生這樣的事情，難道不需要出來解釋一下？是要沒收所有人的罷免權？

對於地檢署扣走二階連署公文一事，國民黨立委吳宗憲批評，顯然就是要沒收宜蘭人的罷免權，司法何時可以配合政治人物這樣玩？盼檢察總長邢泰釗別再干涉國家政治。

宜檢原本快速發新聞稿澄清未查扣，但縣黨部指證歷歷；晚間檢方聲稱向調查站了解，坦承「不小心」把這張重要公文夾帶走了，後來由調查站影印一張副本提供給罷團；不過深夜又直接把正本交給律師。