黃呂被押 藍憂失去重要操盤手

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，北檢上周以黃呂錦茹涉犯偽造文書犯罪嫌疑重大聲請羈押，台北地院昨天再開羈押庭，庭審兩小時，裁定黃呂錦茹羈押禁見，由專車送往台北女子看守所。據了解，黃呂錦茹聽到被收押時情緒激動，為表達抗議，「寧願坐牢，不提抗告」，但家人擔心她年事已高，決定下周一律見時再力勸她提抗告。

黃呂錦茹昨赴地方法院庭前，交了一封信給同仁，信中強調「這一生任事盡心盡力，以自己微薄之力及平凡之智慧為社會公益、從不藏私，今日竟被追殺至此，可謂身敗名裂」，自己面對如此這般的政治追殺感到侮辱、凌辱，仍擔心一起工作的同仁，「求神解救同仁，他們好無辜」。

國民黨主席朱立倫、國民黨立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇等人昨日在北院外聲援，國民黨立委賴士葆等人到北院外聲援，意圖進入管制區被員警攔阻，怒罵「過度執法」；王鴻薇更一度暴衝意圖闖入，不滿再度被攔，反嗆警察「你們實在太離譜」，氣氛一度緊繃。

朱立倫聽聞黃呂被羈押後痛斥，這根本是典型的民主黑牢，把黃呂關進去是賴清德追殺在野黨一定要達到的目的，「國民黨全力支持抗告」。

黃呂錦茹被羈押禁見，藍營憂心失去重要操盤手將嚴重衝擊大罷潮，甚至波及立委補選、明年市長選舉，這也是國家機器堅持絞殺黃呂的原因。藍營人士認為，賴政府動用司法試圖從國民黨縣市黨部包圍黨中央，藉羈押黃呂錦茹等人往上延燒，劍指朱立倫要消滅在野黨。

根據昨日北院裁定黃呂錦茹羈押理由指出，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷基礎已與日前聲押有所不同，黃呂錦茹涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個資犯罪嫌疑重大，且有事實足認黃呂有勾串共犯、滅證之虞。

黃呂錦茹遭裁定收押時，法庭外的黨工難過落淚。一名黨工說，黃呂主委向來把自己放在最後，過去任職民政局長，把市民福祉擺在第一位，從事黨務工作，遵從黨的意志、以勝選為優先。