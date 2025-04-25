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黃呂錦茹當庭收押反應曝光 一度情緒激動「拒絕提抗告」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）今日出席羈押庭審理。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）今日出席羈押庭審理。記者潘俊宏／攝影

台北地檢署偵辦「罷雙吳」涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今遭北院裁定羈押禁見。黃呂錦茹當庭聽到被收押時，情緒激動，為了表達抗議，寧願坐牢，不會提抗告。

不過，由於黃呂錦茹75歲，家人擔心她的身體狀況，與律師商量後，決定下周一律見時，再力勸黃呂錦茹提抗告。

黃呂錦茹遭裁定收押時，法庭外的黨工難過落淚。一名黨工說，黃呂主委向來都把自己擺在放在最後，過去在市府任職民政局長，把市民的福祉擺在第一位，從事黨務工作，遵從黨的意志、以勝選為優先，工作上雖吃力不討好，但也因為無私心且真性情，因而結交許多好朋友。

黨工說，黃呂主委這次遇政治壓迫，地方上的志工義工們都向主委表達關心及不捨，主委到步入北檢開庭前都還在向大家致謝。希望司法還台北市黨部一個公道，主委可以盡快平安的回到大家身邊。

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