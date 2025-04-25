黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光「求神解救無辜同仁」

台北地檢署偵辦「罷雙吳」涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今遭北院裁定羈押禁見。黃呂錦茹赴地方法院庭前，交了一封信給同仁，信中感嘆「被追殺至此，可謂身敗名裂」，但仍心繫同仁，求神解救同仁，「他們好無辜」。

黃呂錦茹首次被檢調搜索約談，無保請回，因歷經長時間的偵訊，身體就出現狀況，她感嘆一生清白，卻被執政的民進黨政府像犯人般上手拷、偵訊，北檢抗告前，其實她就有心理準備可能逃不過追殺，寫好一封信，抒發己志，要把這段期間的感受，告訴黨員和親友。

黃呂主委在4月23日清晨未眠，手寫一封信，信中強調，「這一生任事盡心盡力，以自己微薄之力及平凡之智慧為社會公益、從不藏私，今日竟被追殺至此，可謂身敗名裂」，自己面對如此這般的政治追殺感到侮辱、凌辱，仍擔心一起工作的同仁，求神解救同仁「他們好無辜，他們以為做的是救國救民，解救社會國家免於更大浩劫的工作啊」