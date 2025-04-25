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黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

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黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光「求神解救無辜同仁」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
黃呂錦茹遭羈押，赴地院前的手寫信內容。記者楊正海／翻攝
黃呂錦茹遭羈押，赴地院前的手寫信內容。記者楊正海／翻攝

台北地檢署偵辦「罷雙吳」涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今遭北院裁定羈押禁見。黃呂錦茹赴地方法院庭前，交了一封信給同仁，信中感嘆「被追殺至此，可謂身敗名裂」，但仍心繫同仁，求神解救同仁，「他們好無辜」。

黃呂錦茹首次被檢調搜索約談，無保請回，因歷經長時間的偵訊，身體就出現狀況，她感嘆一生清白，卻被執政的民進黨政府像犯人般上手拷、偵訊，北檢抗告前，其實她就有心理準備可能逃不過追殺，寫好一封信，抒發己志，要把這段期間的感受，告訴黨員和親友。

黃呂主委在4月23日清晨未眠，手寫一封信，信中強調，「這一生任事盡心盡力，以自己微薄之力及平凡之智慧為社會公益、從不藏私，今日竟被追殺至此，可謂身敗名裂」，自己面對如此這般的政治追殺感到侮辱、凌辱，仍擔心一起工作的同仁，求神解救同仁「他們好無辜，他們以為做的是救國救民，解救社會國家免於更大浩劫的工作啊」

北市黨部同仁表示，黃呂主委4月19日凌晨無保釋回返家後稍做休息，不顧自己才大病初癒，兩天兩夜幾乎完全沒有進食、闔眼，自己體力和身體機能尚未復原，旋即和律師見面討論後續法律事宜，同時責成區黨部幹部探視姚富文、初文卿的家屬，強調會盡力辯護、有什麼需要都可以跟黨部說；另一方面也擔心罷免二階段連署的進度，關心電話拜訪的成效，沒有一刻鬆懈，仍心心念念、關心黨務。

黃呂錦茹遭羈押，赴地院前的手寫信內容。記者楊正海／翻攝
黃呂錦茹遭羈押，赴地院前的手寫信內容。記者楊正海／翻攝
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）今日出席羈押庭審理。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）今日出席羈押庭審理。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今天在羈押庭裁定收押禁見，下午3點10分雙手上銬步入警備車，面對媒體詢問不發一語。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今天在羈押庭裁定收押禁見，下午3點10分雙手上銬步入警備車，面對媒體詢問不發一語。記者潘俊宏／攝影
黃呂錦茹遭羈押，赴地院前的手寫信。記者楊正海／翻攝
黃呂錦茹遭羈押，赴地院前的手寫信。記者楊正海／翻攝

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