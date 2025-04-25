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新北新店罷藍立委連署傳遭警揚言逮捕? 議員陳乃瑜要市長侯友宜出來面對

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜今在市議會質詢時指出，有志工昨日在新店錦繡社區收取連署書時，警方竟以現行犯名義揚言逮捕停車格內的民眾。圖／陳乃瑜提供
新北市議員陳乃瑜今在市議會質詢時指出，有志工昨日在新店錦繡社區收取連署書時，警方竟以現行犯名義揚言逮捕停車格內的民眾。圖／陳乃瑜提供

罷免新店藍立委的公民連署行動傳出遭警壓制風波。新北市議員陳乃瑜今在市議會質詢指出，有志工昨日在新店錦繡社區收取連署書時，警方竟以現行犯名義，揚言逮捕停車格內的民眾，質疑市府箝制言論自由、讓基層員警淪為政治工具。

「人民只是把車停在路邊，就被說要上銬帶走？」陳乃瑜質疑，市府對連署行動的態度宛如戒嚴重現。她指出，警方現場表示「有人報案我們就要來」，甚至揚言逮人，但所謂報案人主張停車格屬私人土地，卻無法拿出產權證明，「如果是私權糾紛，怎麼能動用公權力處理？」

對此，警察局長廖訓誠表示，昨天到現場是接受民眾報案，社區主張是私有土地，有請他拿出證明，依規定處理。

陳乃瑜強調，罷免團體志工兩個月來多次受到騷擾與恐嚇，都是第一線員警出面協助、保護志工，大家對基層警察其實非常感謝，「但這次事件讓員警處境尷尬，是市府高層把壓力往下丟！」

她直言，新北市長侯友宜是「警察出身」，理應最能體會基層面對政治壓力的難處，卻在議會上對質詢「裝聾作啞」，被問及員警是否遭施壓，竟回應「沒聽清楚」。

陳乃瑜質疑，侯友宜寧願在426參加國民黨大遊行，喊反對獨裁，卻對市民表達意見的自由視若無睹，「獨裁市長參加反獨裁遊行，這不是打自己臉嗎？」

她呼籲侯友宜表態，是否支持市民自由表達意見的權利？又是否願意站在基層員警背後，撐住他們面對政治施壓的壓力？「不能讓基層為難、讓市民恐懼，這不是民主該有的樣子。」

罷免

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