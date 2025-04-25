【重磅快評】當我們沉默：昨日柯文哲、今日黃呂錦茹

北檢偵辦罷免不實連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹從當庭釋放逆轉成羈押禁見；對比民眾黨前主席柯文哲的遭遇，不同罪名、一樣手法，目的不只是押人取供，還要營造「順我者生、逆我者亡」的寒蟬效應。明天藍營凱道陳抗之前，司法用高壓震懾，要讓反對者明白：「昨日柯文哲、今日黃呂錦茹」。

德國牧師尼莫勒有一段雋永名言：「當納粹逮捕共產黨人的時候，我保持沉默，我又不是共產黨人。當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默，我又不是社民黨人。當他們逮捕工會人員的時候，我保持沉默，我又不是工會人員。當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話了」。

就在426凱道陳抗前，司法大張旗鼓偵辦罷免連署案，先搜索國民黨宜蘭縣黨部、再羈押黃呂錦茹，東廠錦衣衛拿著司法令旗遂行政治目的，當國家機器全面出征不同意見者，網路上都是執政黨的聲量，社會形成「沉默螺旋」，罷免的聲音愈來愈大聲，反惡霸的聲音愈來愈壓抑，最後的結果可能就會形成，「當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話了」。

諾貝爾獎得主索忍尼辛曾有一段名言，「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊」。如果捫心自問，為什麼他們敢說謊，是不是因為多數人不敢說出真話？為什麼他們敢為所欲為，是不是因為我們總是保持沉默？

當在野黨要發動426凱道陳抗，綠營上周就先辦一場凱道遊行下馬威，國家機器本周再「配合演出」，不僅內政部長劉世芳率先揚言要傳喚國民黨主席朱立倫等「首謀」、網友在社群詢問一句監察院長陳菊狀況就被依社維法送辦、檢調更在全台偵辦藍營死亡連署案，行政機關、檢警司法接力總動員，絲毫不怕會激發更大民怨，因為掌權者打從心底視為「反動者」，要用高壓轟炸手段，讓手無寸鐵的反對者跪地求饒。

政治不是他人之事，是你我眾人之事；昨日柯文哲、今日黃呂錦茹，後天可能是更多的你我他。周星馳電影「功夫」有一段金句：「殺了一個我，還有千千萬萬個我」，當年曾是香港雨傘運動的知名標語。民進黨的所作所為，就是要讓「千千萬萬個我」封口，貼上綠色封條；如果不想讓執政者得逞，社會仍有「寧鳴而死、不默而生」理念，明天凱道就可以向賴清德總統展現人民的心聲。