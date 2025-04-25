罷團宣布罷免傅崐萁連署已過二階門檻 藍營：正面迎戰
罷團「微光花蓮」今天宣布，罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的連署書已達2萬4000份，跨過二階門檻，但安全門檻將上修到2萬6000份，持續收件中。國民黨縣黨部表示，若真的如此，將正面迎戰，號召支持者出來投下不同意票。
罷免傅崐萁二階門檻為19377份連署書，「微光花蓮」先前將安全門檻設在2萬5000份，但這個月中旬即將達到1萬9000份時，卻發現有4000份連署書格式錯誤；國民黨質疑偷跑，還到花蓮地檢署按鈴提告。
雖然如此，罷團人員持續積極奔走呼籲重簽或新簽，短短不到兩個禮拜，「微光花蓮」今天官方宣告，罷傅二階連署書已達2萬4000份，但為確保安全，再將安全門檻同步上修到2萬6000份，目前只差臨門一腳，「連署書沒有達標，只有超標」，呼籲花蓮人站出來一起衝破2萬6000份。
國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，這是罷團說法，如果真的進入三階投票，一定會正面迎戰，動員所有支持者出來投下不同意票。
他表示，明天上凱道「反綠共、戰獨裁」大遊行，中央黨部已號召各縣市盡可能動員，這次打的是團體戰，花蓮也會有很多人站出來，至少上萬人沒問題，
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