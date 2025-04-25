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黃呂錦茹遭羈押…侯友宜：選擇性辦案 人民無法接受

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到議會施政報告。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到議會施政報告。記者葉德正／攝影

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因涉入偽造文書案遭到收押，新北市長侯友宜今天到議會施政報告，綠質詢侯，到底死亡連署與國民黨主席朱立倫帶頭衝北檢有沒有違法。侯友宜表示，案件進入偵查他無法得知細節，但法律之前人人平等，司法有沒有公正性、有沒有選擇性辦案，人民眼睛雪亮的。

民進黨議員山田摩衣指出，4月17日那天，朱立倫違反禁止集會遊行規定，帶隊到北檢、聲勢浩大，市長沒有去，今天劇情反轉，黃呂錦茹被收押禁見，如果朱立倫今天要又帶隊去衝，市長你會去嗎？

侯友宜說，我現在在議會，未來如果的事他不用回答，也不是新北發展的重要一環。

不過山田摩衣再問，先前朱立倫與民眾黨主席黃國昌會面，共識到底在哪裡？侯友宜說，根據媒體報導，聽說有邀民進黨主席賴清德，賴總統不願意對話，為何賴主席不願意坐下來好好談，「我不重要啦」。

山田摩衣說，2026年，藍白合作會是侯市長期望還是朱主席期望？侯友宜說，他只求社會安定、經濟發展，人民會做出選擇，每個人願意為新北做事都是好事。

山田摩衣再問，會有「侯黃會」嗎？侯友宜說，「我常常跟姓黃的討論事情，很多市民都姓黃，你問我未來的事情我怎麼會知道，新北市長是人民決定的」。

市議員顏蔚慈問侯，4月17日朱立倫帶頭到北檢，有無違法誰說得算？侯友宜回應，法律之前人人平等，司法有沒有公正性、有沒有選擇性辦案，人民眼睛雪亮的。

顏蔚慈問，那到北檢有沒有違法？侯友宜表示，尊重警察依法執行。

顏蔚慈問侯426會不會出席，並要侯不要違法挺濫權；侯強調，426不是違法集會遊行，他有權利表達他的聲音。

罷免

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