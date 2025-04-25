罷免二階連署過門檻？台中藍委廖偉翔說話了

全台大罷免，台中8名藍綠立委都被提議罷免，其中罷免6藍委二階連署期限逼進；台中市第4選區立委廖偉翔的罷免團體「展翅廢翔」今公布二階連署，已過法定門檻。對此，廖偉翔自製圖卡回應，「抵制惡罷亂政，請出來投不同意」。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔二階連署期限逼進；其中，「展翅廢翔」今公布，根據中央選舉委員會，中四選區罷免二階連署法定門檻3萬2921張連署書，目前已超過4萬張，達法定120%。

廖偉翔在臉書上，以「拒絕惡鬥內耗，為台灣投下『不同意』」為題，回應罷團二階連署議題，並且還自製圖卡，並寫上「回應二階段通過，抵制惡罷亂政，請出來投不同意」。

廖偉翔表示，這場耗費12億公帑的大惡罷，是執政黨發起的政治鬥爭，更是對民意的踐踏，當台灣面臨內憂外患，能源政策失靈、經濟民生挑戰嚴峻、國家安全疑慮重重，執政黨卻選擇「內政失能搞鬥爭，無視民意推罷免」，對此強烈譴責，絕不退縮。

廖偉翔認為，這場惡罷，是對執政黨失能失德的總檢驗、對執政黨過去一年胡作非為投下的「不信任票」，執政黨放任能源問題惡化、犧牲民眾健康，無視國際險峻。請選民站出來終結「一年選、兩年罷、三年補選」的政治亂象，呼籲選民投下「不同意罷免」，用民意告訴執政黨「停止惡鬥，專心國政，台灣拒絕內耗」。