罷團宣布二階連署達標 台中3藍委籲投不同意票

罷免中國國民黨籍立法委員廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋團隊今天宣布第二階段連署達標，3名立委則呼籲民眾應站出來投不同意票。

罷團在台中舉行記者會公布連署數據表示，廖偉翔罷免案連署數超過4萬份（法定門檻約3.3萬份）、黃健豪罷免案連署達4萬4426份（法定門檻約3.7萬份），而羅廷瑋罷免案連署數超過法定門檻（約2.8萬份），但具體數字不公布。

罷團說，過法定門檻不保證罷免案一定能進入下一階段，須大幅超出最低門檻才能確保萬無一失。

黃健豪透過文字稿表示，當成國會期中選舉，接受民意考驗，除動員支持者，也呼籲愛護台灣民主、政治穩定的好友出來投同意票，一切交由民意檢視。

廖偉翔在社群網站臉書（Facebook）說，當台灣面臨內憂外患，能源政策失靈、經濟民生挑戰嚴峻及國家安全疑慮重重，強烈譴責執政黨選擇「內政失能搞鬥爭，無視民意推罷免」，他絕不退縮，呼籲民眾站出來投「不同意罷免」。

羅廷瑋告訴中央社記者，呼籲民眾一定要出來投不同意票。