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黃呂錦茹遭羈押禁見 凌濤：國家機器將清算所有在野

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
台北地方法院今傳喚黃呂重開羈押庭，裁定黃呂羈押禁見。國民黨智庫副執行長凌濤表示，國家機器正在恐嚇你，下一步就是全面清算所有在野，如果大家不站出來，獨裁者總有一天會清晨按門鈴，來敲開你家門！圖／聯合報系資料照片
台北地方法院今傳喚黃呂重開羈押庭，裁定黃呂羈押禁見。國民黨智庫副執行長凌濤表示，國家機器正在恐嚇你，下一步就是全面清算所有在野，如果大家不站出來，獨裁者總有一天會清晨按門鈴，來敲開你家門！圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委連署造假案，台北地方法院今傳喚黃呂重開羈押庭，裁定黃呂羈押禁見。國民黨智庫副執行長凌濤表示，國家機器正在恐嚇你，下一步就是全面清算所有在野，如果大家不站出來，獨裁者總有一天會清晨按門鈴，來敲開你家門！

黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放，檢方提起抗告後，高院發回北院重裁；台北地院今上午10時傳喚黃呂重開羈押庭，庭審2個小時結束，裁定黃呂羈押禁見。

赴北檢外聲援的凌濤表示，外面下著大雨，他剛剛在北檢，感受極大的悲痛。黃呂錦茹遭關「民主黑牢」，民進黨就是要押黃呂，絕不善罷甘休！他懇請大家、拜託大家，明天4月26日風雨無阻，站出來對抗惡劣的國家機器。

凌濤指出，從昨日宜蘭被搜索、二階文件被強行帶走、人民公民權利被任意剝奪，到今天黃呂錦茹遭到收押，東廠鷹犬接到的指令，早已不只是「辦藍不辦綠」，而是擔心民怨沸騰會輸，全面啟動「只准罷藍、不准罷綠」。

凌濤批評，宜蘭的搜索，是明目張膽的準戒嚴升級，而黃呂錦茹的收押，是赤裸裸的特務政治司法。國家機器正在恐嚇你，下一步就是全面清算所有在野；如果大家不站出來，獨裁者總有一天會清晨按門鈴，來敲開你家門！

罷免

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