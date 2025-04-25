命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢方抗告發回重裁；台北地院今上午10時傳喚黃呂開羈押庭，庭審2小時，下午1時許裁定黃呂羈押禁見。

裁定羈押禁見理由指出，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷基礎已與日前聲押時有所不同，因認被告黃呂錦茹涉犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、個人資料保護法第41條之非法利用他人個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認黃呂有勾串共犯、滅證之虞。

裁定書還說，經斟酌比例原則，認為確保後續偵查、審判之順利進行，具保、責付、限制住居、科技監控等較輕微之強制處分不足以替代羈押，認有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條第1項第2款，黃呂自2025年4月25日起羈押2月，並禁止接見、通信。

2024年9月2日，台北地院強制處分庭偵查中對檢方聲押民眾黨主席柯文哲，一度由法官朱家毅裁定無保請回，檢方抗告成功，由同庭法官呂政燁9月6日裁准羈押禁見。

黃呂錦茹本月19日凌晨由法官陳采葳審理聲押案，認為檢方聲押屬「推論」性質，裁定無保請回，今天法院重新由法官宋雲淳審理，結果黃呂「偵查中第2次」羈押庭未過關，遭裁定羈押禁見，命運與柯相同。

黃呂錦茹的律師在法官宣示裁定前，已做好相關準備，法官一宣示羈押禁見，律師即遞狀聲請到台北看守所辦理律師會見，預料與抗告救濟程序有關。

黃呂錦茹的抗告案本周二由高院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組合議庭審理，昨裁定出爐；高院裁定說，黃呂是否罪嫌不足？有研求餘地，應撤銷發回原審法院更為裁定。