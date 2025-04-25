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綠委陳俊宇罷免案 二階段連署領表成功

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨宜蘭縣議員黃琤婷（左）今代表罷免團體赴中選會領表，國民黨立委許宇甄也陪同（中）。記者張曼蘋／攝影
國民黨宜蘭縣議員黃琤婷（左）今代表罷免團體赴中選會領表，國民黨立委許宇甄也陪同（中）。記者張曼蘋／攝影

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，搜索國民黨宜蘭縣黨部，3名黨工遭聲押獲准。國民黨宜蘭縣議員黃琤婷今代表罷免團體赴中選會領表，被問及中選會稱沒有公文也能領，黃說，昨身分證、印章也被查扣、領銜人被押走要怎麼領？中選會表示，陳俊宇罷免案，今日已領取二階連署格式在案，連署截止日為6月24日。

黃琤婷表示，除了地方黨部被搜查外，3位非常重要的幹部被羈押，還有重要的關鍵文件被檢調單位扣走，一直到昨天晚上才交還，這過程非常奇怪，「為什麼要查扣這麼重要的關鍵文件？因為領取時間只有到今天，如果在昨天沒有發現，就沒有辦法拿到二階連署書格式，真的覺得非常奇怪，怎麼會有這樣離譜的事情？」

黃琤婷更曝，昨天身分證、印章也被查扣，再加上領銜人被壓走，要如何去領取二階連署公文？政治干預司法司法干預罷免，非常嚴重的情況，為什麼今天這樣民主法治的國家，能發生這樣的事情？難道不需要出來解釋一下嗎？這是民眾的權益，「你要沒收所有人的罷免權嗎？」

針對宜蘭縣黨部黨工遭羈押，黃琤婷表示，這件事情非常遺憾心痛，這麼認真在處理黨務的黨工，居然被政治追殺，「就只因為他們堅持罷免陳俊宇委員，就要被政治追殺，這合理嗎？」

中選會今天原先表示，陳俊宇罷免案領表期限為27日下午5點30分前，若未依限領取連署人名冊格式，視為放棄提議。稍早中選會表示，宜蘭陳俊宇罷免案，今日已經領取二階連署格式在案，連署截止日為6月24日。

罷免

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