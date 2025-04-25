新聞幕後／感嘆一生清白..75歲黃呂錦茹已預料逃不過綠追殺

台北地檢署偵辦「罷雙吳」涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今遭北院裁定羈押禁見。75歲的黃呂錦茹，從輔選台北市長馬英九、郝龍斌到蔣萬安，默默行走基層，在選民眼中，她是「藍營神祕大姐」，受她輔選的議員、立委不計其數，都喊她「黃呂媽媽」對國民黨中央，她是台北市的「土地婆」，現在整尊被搬走。

黃呂錦茹一口台灣國語，總是笑臉迎人，若要講本土，藍營沒幾個人比她更鄉土、更親民，過去都是在幕後操盤選戰，很少一躍站上台前來，但在幕後操盤選戰，包括馬英九參選市長、角逐總統大位，及郝龍斌2次選市長、蔣萬安選市長，黃呂錦茹出錢出力，在黨內締造輝煌紀錄。

黨內人士說，黃呂錦茹操盤選戰，對選區的掌握，都是「有所本」，民調是黃呂錦茹自己出錢做，每次選舉一到，光是一區的民調，就要20萬起跳，以北市立委來說，共8個選區，就要將200萬，因為是做滾動式民調，不只做一次，選情沒人比較她熟，但動輒花幾百萬，比用燒的還快。

黃呂錦茹在歷次選舉中，看到國民黨「老幹必須要有新枝」每次選舉都設法替黨網羅年青人。這次「罷雙吳」青年軍，在第一階段連署意向書階段，黨中央剛開始沒有下令支援，黃呂錦茹也只能被動支援，卻被「咬成」死亡連署案的幕後操盤者，令黨內人士又驚又怒。

藍營椿腳說，把「死亡連署」掛在黃呂錦茹身上「簡直是對她的汙辱」以黃呂對選舉的熟稔，根本不需要用到黨員名冊，而且黨員名冊也不是只有市黨部高層才能拿到，只要代表黨參選過的人，都有黨員名冊。而且有經驗的黨內幹部，就算有黨員名冊「要抄也要抄年輕的黨員」怎麼會出現「死亡連署」。

據指出，黃呂錦茹首次被檢調搜索約談，無保請回請回後，因歷經長時間的偵訊，身體就出現狀況，她感嘆一生清白，卻被執政的民進黨政府像犯人般上手拷、偵訊，政治黑暗至如此，北檢抗告前，其實她就有心理準備可能逃不過追殺，據指出，她已寫好一封信，抒發己志，要把這段期間的感受，告訴黨員和親友。