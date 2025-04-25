北檢又贏！黃呂錦茹遭羈押禁見 朱立倫：民進黨典型的操控司法手段

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢方抗告發回重裁；台北地院今上午10時傳喚黃呂重開羈押庭，庭審2個小時結束，裁定黃呂羈押禁見。

國民黨主席朱立倫、立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯等人在北院外聲援，得知黃呂收押消息，朱立倫接受媒體採訪表示，根本是典型的民主黑牢，直言把黃呂關進去是北檢的決心，也是賴清德追殺在野黨一定要達到的目的，拼盡一切就是要羈押，搞全台大羈押。

朱立倫話鋒一轉說，用這種司法手段是壓不住人心，壓不住民主和人民的怒吼，明天426凱道戰獨裁集會遊行，呼籲全民站出來，要找回台灣的民主、救回台灣的民主，強調台灣不容獨裁者用司法大刀，不成比例對付在野黨，前面有民眾黨、現在有國民黨，再來就是全台灣人民。

朱立倫說，現在能做的，是先針對黃呂的收押裁定抗告，將拜託律師們用盡所有力量；媒體追問，北院裁定逆轉是否吃驚？朱回說，這樣逆轉的方式就是很典型民進黨操控司法的手段之一，是對付所有在野黨的方式。