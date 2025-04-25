黃呂錦茹遭羈押 許宇甄：民進黨目的是製造寒蟬效應

北檢偵辦罷免幽靈連署案，台北地院今再開羈押庭，裁定國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。國民黨立委許宇甄表示，不管是國民黨宜蘭縣黨部同仁被羈押禁見、黃呂主委羈押禁見，「犯什麼滔天大罪？」一堆綠共、詐騙犯、圖利卻交保，民進黨目的就是製造寒蟬效應，要讓同仁無法繼續協助連署。

許宇甄稍早陪國民黨宜蘭縣議員黃琤婷赴中選會，代表罷免民進黨立委陳俊宇團體領表。許宇甄表示，昨檢調在搜索宜蘭黨部時，帶走領銜人可領取二階連署表格公文、身分證，印章委托書，但檢調單位卻第一時間否認此事，還發澄清公文稱與事實不符，直到他們提出事證，才改口說不小心帶走，但每份帶走公文都必須造冊，「怎可能不小心？」

許宇甄質疑，這些公文到底跟檢調要辦理的案件有什麼相關？可以扣押要來領取二階表格公文？「真的是比土匪還要土匪」，今天這樣結果，不管是宜蘭縣黨部同仁被羈押禁見，還有黃呂主委被羈押禁見，「請問他們犯了什麼滔天大罪？一堆綠共20萬交保，詐騙犯、綠電重大案件、圖利91億還可以交保？」

許宇甄說，現在就是涉嫌偽造文書，個資問題，卻進行羈押禁見惡劣手段，民進黨目的就是製造寒蟬效應，就是讓同仁無法繼續協助連署，相信大家看在眼裡，「我們不會被打倒，我們要號召更多人站出來」，對於民進黨利用司法來對付所有對罷免想盡一份心力的公民，絕對不畏懼。

許宇甄更強調，民進黨目的就是希望國民黨主要幹部被收押，就沒人可以推動連署，但國民黨有很多志工會站出來，包含明天4月26日會有很多的連署站，不管在哪個縣市，都可以一起來凱道來罷免連署不適任綠委。