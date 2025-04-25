首位遭罷立委陳柏惟懷疑當年也有死亡連署 今告發2021年刪Q領銜人

大罷免浪潮不斷，我國史上首位被罷免的立委陳柏惟，提及當年罷免他的連署也有死亡連署偽造情事，今與罷免立委顏寬恒團體「中二解顏」發言人林宣宏、律師詹晉鑒、時事評論員溫朗東至台北地檢署，由林宣宏告發2021年罷免陳柏惟的「刪Ｑ總部」領銜人楊文元，涉偽造偽造文書、妨害投票等罪嫌。

陳柏惟指出，當年罷免他的連署有不合格率很高，他請教立委顏寬恆「過去你擔任罷免志工團，有沒有看到有人抄東西？你有沒有提供東西給人家？你認為當時連署罷免的不合格率，是否符合正常民主國家的樣態？」

陳柏惟說，政治當然輸一票就輸了，但是政治如果靠作弊過關，未來就會有更多人作弊，他直指告發的原因正是「不要讓作弊的人繼續囂張」他呼籲民眾如果你們認為作弊的行為是不對的，請大家參加連署，罷免黑道、貪汙、不適任、不去質詢的立委。

溫朗東說，陳柏惟不可能翻案恢復立委身分，這次告發最重要意義在於，當我們漠視連署作弊行為，就會引發更多作弊，及引發掩蓋作弊行為的包圍北檢、法院等造勢行為，對台灣法治造成傷害，希望檢調還給陳柏惟一個真相。他提出3大疑點，首先臉書社團「台中媽咪俱樂部」2021年3月指出，有鄰長寫好名冊，挨家挨戶要求民眾簽名罷免陳柏惟，這就是遭收押的「花蓮民政處長明良臻案的翻版」。

第二點，當初罷免陳柏惟案件「連署前死亡」 41人，「個人資料填寫錯誤」有2957人將近3千人，不符合規定比例達17.98%，更嚴重的是第二階段遞出去還差1843人需要補件，他們採取不用連署擺攤，直接把庫存的連署書彙整送出，補件1萬1500份，到底原本就有還是臨時抱佛腳用抄的？這補件不合格率更高達四分之一。

第三點，刪Q操盤手、時任刪Ｑ總部發言人MAX現在也在罷免立委蔡其昌，連署死亡率是台中市平均8倍，罷免蔡其昌中有83人是死亡連署，從刪Q行動到蔡其昌，背後是否同一套手法需在釐清，參選過市議員的領銜人楊文元涉案程度，也希望透過司法調查理解。