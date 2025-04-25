支持倒閣 謝龍介：國民黨禮讓區域換民眾黨挺

全台大罷免延燒，台北市長蔣萬安拋出「倒閣說」，國民黨主席朱立倫稱「大部分黨籍立委不贊成倒閣」。國民黨立委謝龍介今早接受廣播專訪，表示他支持倒閣，並開出有利民眾黨的條件，讓民眾黨願支持倒閣。

謝龍介接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪。謝表示，他自己之前是反對倒閣的，但民進黨一直挑釁，他認為倒閣的話，賴清德總統會解散國會，因為民進黨現在已是少數，沒有差。民進黨就算再掉3、4席，對賴清德來說沒差，但對賴總統2028年連任有利。

謝龍介表示，為什麼民眾黨不支持倒閣，因民眾黨都是不分區立委，現在提倒閣就是要吃民眾黨豆腐，就等於破壞藍白合，破壞藍白合就是等於破壞2026、2028。

黃暐瀚也說，謝龍介公開表示支持「倒閣」，謝龍介提出對民眾黨有利的條件，像是國民黨可禮讓一些選區給民眾黨，「倒閣後重選，區域立委，盡可能禮讓民眾黨派選將參選（北市中正萬華、宜蘭、南部）」。

黃暐瀚也提到，謝龍介提出「不分區政黨票，採身分證字號最末碼配票，藍白對分，民眾黨可望有十席以上」。根據謝龍介判斷，只要敢倒閣，賴總統一定會解散國會，只要民眾黨願意支持，藍白足以倒閣成功。