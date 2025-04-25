三協成餅店支持罷綠被罰20萬？ 侯友宜批造謠一張嘴：沒有這回事

新北市長侯友宜今出席新北市美術館開館典禮，針對三協成餅店因支持罷免洪孟楷遭罰20萬元一事強調，「沒有這回事」，呼籲勿造謠傷害公務體系。另外對國民黨團另立次黨團引發黨內質疑，他則盼議員凝聚共識、合作為市民努力。

新北市美術館今日開館，侯友宜出席典禮時表示，這是新北第一座公有美術館，更是推動全民生活美學的重要平台，不僅結合在地教育、產業與觀光資源，也讓藝術文化「立足新北、放眼國際」。

對於罷免洪孟楷團體聲稱，三協成餅店因為表態支持罷免而遭查水表並被開罰20萬元，侯友宜強調，「衛生局已經說明過了，沒有罰20萬這件事。」他重申市府依法行政，「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」，希望外界不要以訛傳訛，也不要藉此挑起政治對立與衝突。

此外，針對國民黨團因成立次黨團引發黨內議員周勝考不滿，質疑此舉影響團結與長期執政，侯友宜則表示，無論是哪一個黨派，議員們的共同目標都是為市民服務。他強調黨內會凝聚更多共識，「大家彼此合作，為人民所關心的事情努力，這才是我們所願的。」