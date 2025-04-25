宜蘭罷免綠委連署案 羈押藍3黨工理由曝光

宜蘭檢調偵辦民進黨立委陳俊宇罷免案，昨搜索國民黨宜蘭縣黨部等6處，縣黨部前書記長俞凌傑、縣黨部一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧遭檢方聲請羈押，宜蘭地院今裁定均聲押禁見，也透露3人在羈押庭坦承犯行。

宜蘭地方法院今表示，檢察官聲請被告俞凌傑、陳堅豐、李姿慧3人羈押的事實跟理由，是3人涉及非法使用個人資料及行使偽造私文書，經法院訊問，依檢察官提出卷證資料顯示，被告也坦承犯行，有事實足認被告犯嫌重大，且本案還有調查證據及共犯、證人的必要，以釐清案情。

法院說，有事實足認被告3人有滅證及勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，無法以具保方式替代，應予羈押，並禁止接見通信。

據悉，被告3人於檢方搜索時，未坦承犯行，而是於法院訊問時都承認，其中李姿慧稱受到推動罷免綠委陳俊宇的時任縣黨部書記長俞凌傑、陳堅豐交代所為，她昨被搜索時，自稱工友，並未透露黨工身分。

據了解，中選會核查連署資料4000多份，不合格率超過20％，包含46份死亡連署、200多份偽造文書、其他還有資料不全等；偽造文書部分，簽名筆跡很相似，只是原子筆的顏色不一樣。

宜蘭地檢署偵辦綠委陳俊宇罷免案的提議書涉嫌偽造案，昨搜索領銜人李姿慧等人住居所、國民黨宜蘭縣黨部及羅東民眾服務社共6處，並通知領銜人李惠玲、俞凌傑、陳堅豐等15人到案釐清。

宜檢說，經檢察官漏夜偵訊，認被告俞、陳、李涉犯刑法行使偽造文書及個人資料保護法的非公務機關違法利用個人資料等罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。另被告9人分別諭知3萬至20萬元具保候傳。