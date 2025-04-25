宜檢認了！查扣綠委二階連署核准公文 確認無不法 交律師領回

民進黨宜蘭立委陳俊宇罷免案一階已通過，罷團正要到中選會領取二階連署書，昨遭檢調以違反個資法、偽造文書等罪嫌搜索。國民黨縣議會黨團今早召開記者會，痛批檢調查扣二階連署核准的關鍵公文，根本是司法打壓、政治追殺，檢調後來發還，今天會去領。宜檢認了併同其他文件一起帶回，已交律師領回，並無不法。

藍營宜蘭縣黨部昨遭搜索並帶走2袋文件資料，事後縣黨部指控檢調扣走二階連署書的公文，憂心領取期限到27日，但明、後天是假日，今天將是最後一天，擔心領不到連署書。檢方一度發新聞稿強調沒查扣，今天坦言，連署核准公文與相關查扣資料併同帶回調查站，已將該紙公文交由其律師領回。

國民黨縣議會黨團書記長林義剛表示，縣黨部昨天要去領二階連署書，結果被搜索，要領的行動被終止，核准公文也被收走，沒公文就不能領。他痛批檢調根本沒仔細看文件，不分青紅皂白，全部都放進箱子，檢方一開始還否認，是他們一再追問檢方才承認的確有拿公文，司法不是兒戲，要求檢調好好跟全民說明、道歉。呼籲選民426戰獨裁站出來。

「政治干預司法、司法干預罷免」縣議員黃琤婷說，本來昨天要去領二階連署書，公文被帶走，他們第一時間發現就開始找，檢調說沒有扣，後來說用影印本，結果也沒有還，最後公文在一個律師手上，也不是李慧玲的律師。她批根本是沒收宜蘭罷免權、不讓宜蘭人行使罷免權利，非常扯的一件事，領回公文後，今天要北上領取二階連署書。

縣議員楊弘旻也批「辦藍不辦綠」，要罷免綠色才遭到搜索、司法打壓，這麼大陣仗辦偽造文書，這是綠色恐怖；縣議員陳鴻禧說，民眾主動拿連署書到服務處，怎麼查核？無法審查偽造文書，宜蘭地檢署公然說謊、民進黨政府太可惡，呼籲一同站上凱道。

民進黨縣議會黨團稍後也回應，呼籲國民黨誠實面對，不要硬拗。縣議員陳文昌、謝燦輝、林佩螢等人強調，罷藍委都來自民團的力量，也沒有像國民黨一樣死亡連署、抄黨員名冊，沒有所謂辦藍不辦綠。也澄清，二階連署書領取期限到27日，假日也同樣受理。