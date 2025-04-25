國民黨北院外聲援被警攔下 王鴻薇一度暴衝嗆：實在太離譜

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回；檢方抗告成功，台北地院今天上午10時傳黃呂開第二次羈押庭。國民黨立委賴士葆等人到北院外聲援，意圖進入管制區被員警攔阻，怒罵「過度執法」，立委王鴻薇更一度暴衝意圖闖入，不滿再度被攔，反嗆警察「你們實在太離譜」，氣氛一度緊繃。

隨著法院開庭，賴士葆、李彥秀、議員柳采葳、發言人楊智伃等人率先現身在北院外，警方為了防止陳抗，事前架起鐵馬護欄區分禁制區範圍，同時管制人潮進出，賴士葆等人正要進入，遭到轄區警方攔阻。

賴士葆等人在管制區外跟警方「溝通」，質問這是什麼管制？為什麼今天突然說要管制？警方回說，有聽到動員情資才管制，賴士葆大驚說，今天國民黨完全沒有動員，連採訪通知都沒有發，警方仍堅稱，因為實施管制，所以不方便通行。

賴士葆見其他民眾可以進入，反問警方為什麼他們可以？員警稱「因為他們都是要來地檢署洽公」，賴士葆不埋單，說人民可以有徒步的自由，今天都沒有舉標語，納悶連4個人也要管制？詢問警方的管制規定，得知是「如果因為公務需要或其他理由，須配合查證身分後進入」，不滿罵說，「你依法執法？是過度執法啦」。

王鴻薇、羅智強隨後現身，有趣的是，徐巧芯因搭車關係，直接進入管制區內停車，下車後順利站在管制區內，現場頓時變成有藍委在吵「怎麼不能進去」，卻出現「徐巧芯在場內」的奇妙場面。

黨主席朱立倫約中午11點45分到場，得知無法進入管制區，在外受訪稱，台灣的司法曾幾何時變成執政者的工具，找不出證據就押人，搞得全台大搜索、大收押，根本是台灣民主的悲哀、司法的墮落。

朱立倫說，明天426凱道集會遊行，不是國民黨和民眾黨的主場，是人民的主場，呼籲大家明天下午一定要站出來，「不站出來民主滅亡、司法毀滅 」。