國民黨北院外聲援被警攔下 王鴻薇一度暴衝嗆：實在太離譜
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回；檢方抗告成功，台北地院今天上午10時傳黃呂開第二次羈押庭。國民黨立委賴士葆等人到北院外聲援，意圖進入管制區被員警攔阻，怒罵「過度執法」，立委王鴻薇更一度暴衝意圖闖入，不滿再度被攔，反嗆警察「你們實在太離譜」，氣氛一度緊繃。
隨著法院開庭，賴士葆、李彥秀、議員柳采葳、發言人楊智伃等人率先現身在北院外，警方為了防止陳抗，事前架起鐵馬護欄區分禁制區範圍，同時管制人潮進出，賴士葆等人正要進入，遭到轄區警方攔阻。
賴士葆等人在管制區外跟警方「溝通」，質問這是什麼管制？為什麼今天突然說要管制？警方回說，有聽到動員情資才管制，賴士葆大驚說，今天國民黨完全沒有動員，連採訪通知都沒有發，警方仍堅稱，因為實施管制，所以不方便通行。
賴士葆見其他民眾可以進入，反問警方為什麼他們可以？員警稱「因為他們都是要來地檢署洽公」，賴士葆不埋單，說人民可以有徒步的自由，今天都沒有舉標語，納悶連4個人也要管制？詢問警方的管制規定，得知是「如果因為公務需要或其他理由，須配合查證身分後進入」，不滿罵說，「你依法執法？是過度執法啦」。
王鴻薇、羅智強隨後現身，有趣的是，徐巧芯因搭車關係，直接進入管制區內停車，下車後順利站在管制區內，現場頓時變成有藍委在吵「怎麼不能進去」，卻出現「徐巧芯在場內」的奇妙場面。
黨主席朱立倫約中午11點45分到場，得知無法進入管制區，在外受訪稱，台灣的司法曾幾何時變成執政者的工具，找不出證據就押人，搞得全台大搜索、大收押，根本是台灣民主的悲哀、司法的墮落。
朱立倫說，明天426凱道集會遊行，不是國民黨和民眾黨的主場，是人民的主場，呼籲大家明天下午一定要站出來，「不站出來民主滅亡、司法毀滅 」。
朱立倫受訪後，帶著賴士葆等一夥藍委步入警方規劃的愛國西路和博愛路的意見表達區，孰料王鴻薇突然奔向鐵馬護欄意圖闖入，再度遭警方阻止，王鴻薇不滿嗆聲「哪裡有管制？你們怎麼可以這樣子，睜眼說瞎話，剛剛這麼多人過去」、「你們實在太離譜，真的很過分」，員警耐心回應，「不好意思委員，我們正在實施管制」。
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