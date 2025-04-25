【重磅快評】挾帶變扣押 檢調暴露追殺藍營意圖仍不自知

法務部長鄭銘謙才說偵辦罷免連署案件沒有辦藍不辦綠，沒想到宜蘭檢調馬上就打臉部長，不僅搜索國民黨縣黨部，更離譜扣押中選會公文，影響二階罷免連署書的領取；調查局長陳白立舌戰藍委說有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，讓他有點confuse，但宜蘭檢調的作法形同要直接沒收考卷，檢調這樣搞，全民都要confuse了。

檢調偵辦罷免連署有沒有辦藍不辦綠，近來成為全民關切話題。鄭銘謙到立法院司法法制委員會備詢前受訪強調檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況；調查局長陳白立則與藍委激辯，聲稱基隆是辦綠的，你又說我們太早起床，這對我們來說不是很公平，好像有人作弊被抓到，不去罵作弊的，就一直在罵抓作弊的，這個讓我有點confuse」。

陳白立敢與藍委對嗆，自然獲得綠營一片掌聲。但是，好不容易有一件「辦綠的」案件可以拿來說嘴，但是過程粗糙，而且藍綠有別，罷藍領銜人還可以跟調查官商量改約下午時間訊問，一線之隔的宜蘭接著又「完美示範」國家機器是如何打壓罷綠團體，讓陳白立前一天的答詢變成只是一場激情演出而已。

宜蘭檢調昨天大動作搜索國民黨縣黨部，事後遭縣黨部指控扣走中選會公文，致使無法領取二階罷免連署書。有沒有扣押中選會公文，事關重大，檢方只要看一下卷證扣押物品清單就可釐清，宜蘭地檢署顯然沒有詳細清查，馬上就發新聞稿澄清「未查扣」，但後來再向調查站了解，最後坦承「不小心」把這張重要公文挾帶走了。

檢視整個辦案過程，如果檢方卷證扣押物品清單沒有記載這份中選會公文，那就是搜索過程出了嚴重的問題。如果是挾帶，可以分成故意挾帶或是不小心挾帶，檢調說是不小心挾帶，是不是真的？只有辦案人員清楚。

還有一種情況是確有扣押，但疏漏登記，其中也有可能是無心之過，但也不能排除是故意疏漏。如果是故意為之，就和故意挾帶一樣很難不被外界作政治解讀。因為今天是二階罷免連署書領取的最後一天，檢調是否蓄意要阻擋二階段連署，很難撇清坊間揣測的陰謀論。

檢調偵辦政治敏感案件，容錯空間其實不大，所有細節及過程都必須隔外注意，錯了就該道歉，該修正就是得修正，硬拗只會增加人民的不信任感。

檢調雖「協助」罷綠團體影印一份中選會的公文下來，但問題是檢調扣押中選會公文正本的用意為何？為何不發還？這不是自證檢調自始就是要扣押這份公文嗎？「不小心挾帶」最後變成「搜索扣押」，是什麼樣的心態讓檢調暴露追殺藍營的意圖仍不自知？